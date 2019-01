La SNCF présente sur des marchés en Mayenne

Château-Gontier, France

Acheter un billet de train ou une carte de fidélité SNCF, ça peut être très contraignant si on vit dans une commune rurale sans connexion internet. La fermeture des petites gares de campagne éloigne les points de vente. Pour les habitants de Château-Gontier, par exemple, la gare la plus proche est à Sablé-sur-Sarthe, à près de 40 minutes de route. C'est pour cela que la SNCF a lancé dans la région Pays de la Loire il y a deux ans une boutique mobile, pour être visible dans les petites communes et reconquérir les territoires.

La boutique mobile de la SNCF est présente sur le marché de Château-Gontier le jeudi. © Radio France - Maxime Bacquié

Cette boutique mobile est par exemple présente le jeudi matin sur le marché de Château-Gontier. Le vendredi, elle est aussi une semaine sur deux à Meslay-du-Maine et l'autre semaine à Port-Brillet. L'objectif est de permettre aux riverains d'acheter un billet TER ou TGV, d'obtenir des conseils d'un agent ou de programmer un futur voyage. Les mêmes services qu'on trouve en boutique ou sur internet.

Face au succès de cette boutique mobile depuis 2017, la SNCF a décidé d'élargir le dispositif avec aujourd'hui quatre camionnettes façon "food truck" qui sillonnent les cinq départements de la région. Ces camionnettes vont d'ailleurs changer de visage dans les prochains jours avec de nouveaux visuels. D'autres communes mayennaises pourraient également accueillir cette boutique mobile dans le futur.