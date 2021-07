La SNCF supprime-t-elle des arrêts en gare de Rive-de-Gier pour éviter des retards sur les TER ?

Les usagers de la gare de Rive-de-Gier ont droit à leur arrêt ! C'est le message du maire de la commune Vincent Bony et de la sénatrice communiste de la Loire et conseillère régionale Cécile Cukierman. Ils se rendent tous les deux en gare ce lundi pour dénoncer la suppression ponctuelle d'arrêts ces dernières semaines. Ce sont des usagers qui ont alerté le maire, bien embêtés de constater que le TER entre Lyon et Saint-Étienne ne s'arrêtait parfois pas à Rive de-Gier.

Le maire n'accepte pas "que Rive-de-Gier soit rayé de la carte des gares SNCF"

"Il y a dans l'équipe municipale et parmi les habitants, des personnes qui se sont vues contraintes de descendre à l'arrêt suivan,t Saint-Chamond, par exemple, et à devoir prendre un autre train dans l'autre sens pour rentrer chez elles", explique Vincent Bony. "Et en creusant un peu, on a compris que pour ne pas avoir à subir d'amende en cas de retard de la part de la Région, la SNCF supprimait des arrêts sur la ligne de manière à rattraper le retard et à ne pas payer d'amende. On n'accepte que Rive-de-Gier soit rayée de la carte des gares SNCF. Les usagers qui sont abonnés ont droit à leur arrêt."

Des problèmes similaires tout au long de la ligne selon Cécile Cukierman

Selon Cécile Cukierman, le problème ne concerne d'ailleurs pas que la gare de Rive-de-Gier. "Pour éviter d'attirer trop l'attention, ce n'est effectivement pas systématiquement la même gare qui subit cette suppression d'arrêts et donc cela se produit tout au long de la ligne", confie la sénatrice. "C'est un véritable scandale parce que les gens qui sont montés dans le train sont en droit de descendre à l'arrêt pour lequel ils ont décidé de s'arrêter. Il faut rappeler que Rive-de-Gier est une gare importante dans la desserte ferroviaire entre Saint-Étienne et Lyon et que l'on ne peut pas, d'un côté, vouloir réduire l'emprise de la voiture sur cette liaison Saint-Étienne Lyon et ne pas avoir un service ferroviaire de qualité."

Vincent Bony a demandé des explications à la SNCF, Cécile Cukierman, de son côté, prévoit d'interpeller le président de Région Laurent Wauquiez à ce sujet. La mairie de Rive-de-Gier invite aussi les usagers de la gare de Rive-de-Gier victimes de ces dysfonctionnements à laisser leur témoignage par mail à l'adresse communication@ville-rivedegier.fr