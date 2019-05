La SNCF sur la Côte d'Azur : émission spéciale ce mardi

Nice, France

Les trains dans les Alpes-Maritimes sont une composante essentielle et incontournable des déplacements azuréens. Déplacement en dehors de la région mais aussi et peut-être surtout des déplacements quotidiens. Comment cela fonctionne-t-il ? Comment s'organise au jour le jour cette grande machine qu'est la SNCF qui du lundi au dimanche transporte des millions de voyageurs ? Et les dysfonctionnements; souvent pointés du doigt, pourquoi ? Pour quelle raison ? Qu'en est-il aussi de l'avenir des TER, de la SNCF ? Nous découvrirons aussi les métiers des cheminots et vous aurez la parole, vous les usagers. Émission spéciale sur France Bleu Azur dès 6h ce mardi 14 mai.