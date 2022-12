La SNSM met en garde contre les bains de mer du nouvel an mal gérés

Chaque année à l’occasion des fêtes de fin d’année, les plus aventureux défient le froid hivernal et se mettent à l’eau pour ne pas manquer à la tradition. Eliminer les excès de la veille, renforcer son système immunitaire, se confronter à l’eau froide… tout est bon pour profiter d’un moment festif en famille et amis.

Si certaines baignades se feront sous l’œil attentif des Sauveteurs en Mer, ce n’est pas le cas de toutes, ces derniers rappellent donc que la vigilance doit être de mise pour éviter les risques d’hydrocution et d’hypothermie.

Les conseils de la SNSM

- Ne pas trop manger avant la baignade. Il est préconisé de boire une boisson sucrée avant l’heure du bain pour alimenter ses muscles et prévenir l’hypoglycémie. La consommation d’alcool est fortement déconseillée avant un bain en eau froide.

- Avant de rentrer dans l’eau : mouillez-vous la nuque, le ventre, la tête ou les bras avec de l’eau froide pour permettre à votre corps de s’habituer à la fraîcheur de l’eau. Le port d’une combinaison est recommandé. La différence de température entre l’air et l’eau peut occasionner une hydrocution, il est donc essentiel de respecter ses conseils pour pallier le choc thermique.

- Ne pas rester trop longtemps dans l’eau pour éviter l’hypothermie ; qui peut causer la noyade à terme.

- Prévoir des vêtements chauds dès la sortie de bain.

Attention à l’utilisation abusive des fusées de détresse !

Qui dit nouvel an, dit feu d’artifice. En cette fin d’année, il peut être tentant d’utiliser des fusées de détresse en guise de feux d’artifice, mais les Sauveteurs en Mer insistent sur le fait que celles-ci ne doivent être utilisées qu’en cas de détresse en mer et non dans un but festif. Toute autre utilisation est proscrite car elle engendre le déclenchement des secours inutilement. La préfecture de l'Hérault interdit d'ailleurs la vente, l'achat, le transport et l'utilisation de tous ce qui peut servir de feu d'artifice.

Parmi les bains organisés dans le département de l'Hérault, à noter celui du village naturiste d'Agde ce samedi 31 décembre à 12h30, ou celui de Marseillan à 11h.