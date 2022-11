La SNSM a besoin de dons pour continuer ses missions notamment en Ille-et-Vilaine

Les sauveteurs en mer de la SNSM lancent leur campagne nationale de collecte ce mardi. On en parle avec le délégué départemental d'Ille-et-Vilaine, invité de France Bleu Armorique.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique: Il faut rappeler que la SNSM fonctionne essentiellement grâce aux dons. Le budget provient à 69% de ressources privées. À quoi vous sert précisément l'argent récolté?

Loïc Laisné: L'argent recueilli sert principalement à renouveler la flotte. En ce moment, nous avons un gros besoin de renouvellement de la flotte. Il y a un programme sur dix ans de renouvellement de 140 embarcations. L'argent sert aussi à la formation des bénévoles. Il y a 33 centres de formation en France et l'Ille-et-Vilaine est le premier centre de formation avec deux sites à Rennes et à Saint-Malo, qui forment 300 personnes par an. Des nageurs et également tout ce qui est assistance et sécurité civile.

Est-ce que vous avez toujours autant de dons?

Oui les dons pour la SNSM sont stables, donc il faut profiter de cette période qui est la meilleure période pour la SNSM entre novembre et décembre. La campagne commence aujourd'hui.

Et tout le monde peut donner? C'est facile de le faire?

Tout le monde peut donner. Pour cela, il faut aller sur le site snsm.org

L'Ille-et-Vilaine est le département qui a le plus grand centre de formation. Pourquoi?

Déjà parce que déjà la Bretagne est un point important pour la SNSM. Il y a 8800 bénévoles en France, dont 1100 en Bretagne. Et la formation à Rennes et à Saint-Malo est très importante, principalement pour former les sauveteurs de plages.

Et en quoi consiste cette formation?

Il y a plusieurs sortes de formation. Il y a d'abord la formation de base pour embarquer, c'est à dire les formations qui permettent d'être équipiers sur les canots et vedettes. Il y a des formations de patron. Les gens qui se forment sont de moins en moins des gens de la mer. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres secteurs, de la plaisance par exemple, et donc qui reçoivent une formation de patron de vedette SNSM. Et il y a aussi toutes les formations aux premiers secours. Il faut être secouriste pour embarquer. Et il y a également les formations de nageurs-sauveteurs pour être sur les postes de plage.

Vous ne manquez pas de bénévoles mais de lieux pour les loger...

Oui il y a des bénévoles à la SNSM. Le problème, c'est celui maintenant qui se déroule un peu sur toutes les côtes. Des problèmes pour appareiller dans les 20 minutes. Nous avons quelques difficultés dans des lieux très prisés parce que les jeunes des équipages habitent un peu loin du canot de sauvetage.

En Ille-et-Vilaine, il y cinq stations SNSM, à Cancale, Saint-Malo, Dinard, Saint-Briac et Saint-Suliac. Quels sont leurs besoins? Est ce que ces stations ont besoin, par exemple, de changer leurs bateaux?

Oui, c'est en cours à Saint-Malo pour l'actuel canot de Saint-Malo. En ce moment, il est en préparation au pôle de soutien de la flotte. Parce que l'Ille-et-Vilaine possède également le pôle de soutien de la flotte nationale de la SNSM qui fait l'entretien de tous les navires SNSM de France.

Est-ce que vous ressentez aussi à la SNSM l'inflation, cela coûte plus cher d'intervenir?

Naturellement, il y a une inflation sur les coûts du gazole. Les équipages sont tous bénévoles, donc au niveau des frais des équipages rien n'a changer. Ce qui coûte plus cher, c'est l'investissement pour remplacer les 140 bateaux, ce qui est absolument nécessaire. Et là, le coût des bateaux a connu une nette augmentation avec les derniers événements de crise.