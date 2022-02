La SNSM de Ouistreham a besoin de 500 000 euros pour remplacer son canot tous temps

La station SNSM de Ouistreham en appelle à la générosité de tous. Après la défection d'un donateur, elle a besoin de 500.000 euros pour boucler son budget. Il s'agit de remplacer le "Sainte-Anne-des-flots", son canot tous temps mis en service en 1997 et qui arrive en bout de course.

C'est un canot qui rend de fiers services. Encore tout récemment lors du naufrage du coquillard le Mylanoh au large du Havre la semaine dernière, le Sainte-Anne-des-Flots a été appelé sur zone le premier pour coordonner les opérations de recherches des disparus. Des canots tous temps, la Baie de Seine en compte trois : à Barfleur, Fécamp et Ouistreham. Et ce dernier est particulièrement sollicité puisqu'il est basé dans l'avant-port en eau profonde, et est le seul des trois à pouvoir intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans tenir compte de la marée.

Un gagnant au loto avait promis de donner 2 millions d'euros, avant de se rétracter

Mais il prend de l'âge. Lancé en 1997, il va avoir 25 ans et Jacques Lelandais président de la station SNSM de Ouistreham prévient que "malgré la maintenance et l'entretien effectués par l'équipe, il peut commencer à y avoir des problèmes mécaniques et électriques". Pour le remplacer, il faut réunir la somme de deux millions d'euros. Un gagnant au loto avait promis de la financer entièrement, avant de se retracter. La déconvenue a finalement été de courte durée, puisqu'un legs d'un million d'euros est arrivé. La SNSM de Ouistreham a 500.000 euros d'économies, il faut donc en trouver autant pour boucler le budget. "Et il faut faire vite, explique Jacques Lelandais, car d'autres bateaux sont à changer dans d'autres stations, et tout le monde a besoin de subsides".

La ville de Ouistreham propose de verser 50.000 euros

La SNSM lance donc un appel aux dons le plus large possible. Elle peut compter sur la générosité des commerçants et des habitants lors des ventes de calendriers notamment ou des fêtes de la coquille. Mais pour réunir une somme aussi importante que 500.000 euros, elle en appelle aux communes de Caen-la-Mer. "Il n'y a pas que les communes du littoral qui sont concernées par le sauvetage en mer", rappelle Jacques Lelandais. En première ligne, celle de Ouistreham, devrait débloquer 50.000 euros annonce son maire Romain Bail. "Je vais le proposer au vote lors du prochain conseil municipal, parce que la SNSM fait partie intégrante de l'identité de notre ville". Il indique également que le sujet devrait être abordé en conseil communautaire.

Le maire de Ouistreham Romain Bail annonce que sa commune pourrait verser 50.000 euros à la station SNSM représentée par son président Jacques Lelandais. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

La SNSM se tourne également vers les entreprises. "Nous en avons contacté une petite dizaine dans l'agglomération caennaise, poursuit Jacques Lelandais. Certaines financent la course au large, nous aimerions que leur générosité aide aussi le secours en mer". Sachant que les dons à la SNSM sont déductibles des impôts à hauteur de 60%, il espère que son appel sera entendu. Si l'argent est réuni rapidement, la commande pourra être lancée dans la foulée et le canot tous temps pourrait être mis en service fin 2023 - début 2024.