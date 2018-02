Trouville-sur-Mer, France

C'est une vraie révolution pour le sauvetage en mer. La station SNSM de Trouville-sur-Mer dans le Calvados s'est équipée d'une caméra thermique. Un nouvel outil qui lui permet non seulement de naviguer dans le brouillard, mais aussi et surtout de repérer des personnes tombées à la mer.

La caméra thermique est située au pied de l'antenne et permet une vision à 360 degrés pour les opérations de sauvetage. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

D'extérieur, la vedette ressemble à s'y méprendre à toutes ses soeurs jumelles de la SNSM. Mais à l'intérieur, les écrans tactiles ont envahi la cabine. Tout a été changé : nouveau radar, nouvelle table à cartes, nouveaux sondeurs, nouvelle radio, et un écran qui diffuse les images prises par la caméra thermique. Dès que l'infra rouge est enclenché, tous les points chauds apparaissent. "On peut repérer un corps jusqu'à 800 mètres, et ça va jusqu'à 1200 mètres pour une petite embarcation", explique Patrice Brière, le président de la station trouvillaise.

Avec la caméra thermique, tous les points de chaleur apparaissent à l'écran. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Cette aide à la navigation est une véritable révolution pour le sauvetage en mer. Avant, les recherches s'effectuaient avec de puissants projecteurs, mais à l'oeil nu. "Avec la caméra, on a fait un pas de géant !" s'enthousiasme Xavier Lamy, le secrétaire de la station. "Dès qu'on repère une source de chaleur, on dispose d'un zoom très puissant pour aller voir de quoi il s'agit. Si ce n'est qu'une mouette, ou bien la personne qu'on recherche." C'en est donc fini des recherches à l'ancienne. La caméra permet également de naviguer dans le brouillard. "On y voit comme en plein jour".

Xavier Lamy, secrétaire de la station SNSM de La Touques-Trouville et Patrice Brière, son président. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Ce matériel est en fait un matériel militaire américain à l'origine. Et l'usage est restreint à des opérations liées à la sécurité. Il faut également des autorisations pour s'en équiper. "Mais ce n'est pas ce qui a été le plus difficile", confie Patrice Brière. Le plus compliqué, comme toujours, a été le financement. La station a déboursé 40 000 euros pour tous ces nouveaux équipements. Un investissement rendu possible grâce à un partenariat avec l'équipementier maritime Furuno, et grâce encore et toujours à la générosité de ses donateurs. La station de La Touques Trouville est pour l'instant la seule en France à en être équipée.