La SNSM des Sables-d'Olonne n'aura pas de canot tout-temps cet été

Vendée, France

Il n'y aura pas de canot tout-temps prêté à la SNSM des Sables-d'Olonne. La direction nationale de la SNSM devait réunir les présidents de station ce mercredi pour discuter d'une solution, après que l'Île de Sein a refusé de se séparer de son canot. La réunion n'aura finalement pas lieu : "Si personne ne veut trouver une solution, on ne va pas faire une réunion pour rien", indique-t-on à la direction nationale de l'association.

Depuis le naufrage qui a coûté la vie à trois sauveteurs et détruit leur canot tout-temps le 7 juin, la SNSM des Sables-d'Olonne n'a plus de moyen d'intervention en haute-mer. Elle dispose d'un simple semi-rigide de type zodiac. Son nouveau canot, le Jacques Joly, est en réparation depuis sa livraison et ne devrait pas être opérationnel avant la mi-septembre au mieux.

La station des Sables a refusé une vedette de Saint-Nazaire

En attendant, la SNSM a proposé à la station des Sables-d'Olonne une vedette de 14 mètres en remplacement. Il s'agit du bateau d'entraînement du centre de formation de la SNSM de Saint-Nazaire. Les sauveteurs des Sables ont refusé, parce que selon eux la vedette ne permet pas d'intervenir en haute-mer pour ramener des chalutiers de pêche en difficulté.

La direction nationale a quand même alloué un nouveau moyen à la station des Sables-d'Olonne, un semi-rigide de type zodiac, mais avec deux moteurs puissants et une coque en aluminium, adapté pour des interventions "jusqu'à six milles des côtes". Il devait de toutes façons être destiné aux Sables-d'Olonne, mais pour les sauveteurs des plages.

Problème de "gouvernance", ou problème d'argent ?

Une vraie déception pour Annick Billon, sénatrice de Vendée. C'est elle qui avait poussé Emmanuel Macron à intervenir auprès de la SNSM pour qu'elle propose une solution, un mois et demi après le drame des Sables-d'Olonne. Mais selon elle, "ce n'est pas un échec politique, c'est un échec de la gouvernance de la SNSM. On propose une solution qui est contestée à l'Île de Sein, on propose une solution aux Sables qui est contestée elle aussi, et je ne conteste pas les raisons, mais il y a un problème de gouvernance", estime la sénatrice.

Du côté de la SNSM nationale, on veut éviter la polémique, mais on fait remarquer qu'avant un problème de gouvernance, il y a "surtout le problème qu'on n'a pas assez d'argent". L'association n'a pas de canot supplémentaire à allouer à une station dont le canot est détruit ou indisponible.