La SNSM du Finistère a besoin de dons pour renouveler sa flotte

La campagne d'hiver d'appel aux dons de la SNSM est lancée. Et cette année elle est d'autant plus importante car l'association a besoin de fonds pour renouveler sa flotte. Ses bateaux ont près de 25 ans. Dans le Finistère, les sauveteurs ont assuré 450 interventions cette année.

L'argent reste le nerf de la guerre pour la SNSM, l'association de sauveteurs, dont 70% du budget provient des dons privés. Chaque année, la campagne d'appel aux dons de fin d'année est donc cruciale. Elle représente à elle seule près de 40% du total des dons de la SNSM. Et cette année, elle est encore plus importante car l'association doit racheter des bateaux.

"On est à l'aube d'un grand renouvellement de nos moyens : notamment les canots, ils ont environ 25 ans dans le Finistère. Il est vraiment temps de les changer" explique Frédéric Damlaincourt, délégué départemental de la SNSM dans le Finistère. Dans le détail, les stations du département ont besoin de huit canots tous temps, deux vedettes de première classe et deux refontes pour des bateaux qui sont déjà à mi-vie. "Pour faire tout ça, on est pas loin des 20 millions d'euros sur les 10 ans à venir. Donc c'est un très bel investissement" commente-t-il.

Besoin de former les bénévoles

Le renouvellement de la flotte n'est pas le seul poste de dépenses pour l'association, qui doit aussi former ses sauveteurs. "Il y a de moins en moins de gens formés. On a de plus en plus de bénévoles qui ne sont pas des marins de formation, des marins professionnels." Et ça a un coût bien sûr, évalué à 5 millions d'euros par an au niveau national.

Les dons permettent aussi de financer les équipements des sauveteurs en mer, qui commencent à dater. "On avait des équipements personnels, des cirés, des vestes de mer, qui commençaient à être anciens. On est en pleine phase de renouvellement" décrit Frédéric Damlaincourt.

Côté infrastructures, la SNSM a également besoin de rénover les mises à l'eau des canots dans deux stations finistériennes : à Ouessant et à Trévignon.