La SNSM et le sauvetage en mer deviennent Grande Cause Nationale pour l'année 2017

C'est un bon coup de projecteur que vient de décider le Premier Ministre Bernard Cazeneuve. Décerner le label Grande Cause Nationale au sauvetage en Mer, et à plusieurs de ses représentants permettra peut-être de leur trouver plus facilement des financements.

Au début de ce mois, le Premier Ministre a dévoilé les lauréats du label Grande Cause Nationale pour l'année 2017. La SNSM fait donc parti de ces lauréats.

Un facteur de motivation - Xavier de la Gorce, président des sauveteurs en mer

Xavier de la Gorce, est le président des Sauveteurs en mer. Il se réjouit de cet intérêt et de cette distinction : "Ce label est un signe de reconnaissance de l'Etat vis à vis de la mission de sauvetage assurée depuis 150 ans par des bénévoles. Un réel facteur de motivation pour les Sauveteurs".

Le Premier Ministre Bernard Cazeneuve a choisi cette Grande Cause pour 2017 : le sauvetage en mer - (c) Benoit Granier / Matignon

Pas de doute non plus sur le fait que ce label est une manière de pointer les projecteurs sur des associations qui œuvrent pour le bien commun. Mais qui le font parfois avec des financements très limités. A de nombreuses reprises, la SNSM a fait part de ses difficultés pour boucler son budget, et assurer ses missions.

Deux anniversaires se feront ainsi écho en 2017 : d'abord les 50 ans de la SNSM, et aussi les 40 ans du label Grande Cause Nationale. Outre la SNSM, SOS Méditerranée est aussi distinguée. Une association qui œuvrent pour le sauvetage des migrants en Méditerranée, et dont le combat est cruellement d'actualité.