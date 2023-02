La SNSM recevra 400 mille euros de la taxe sur l'éolien en mer en 2023, annonce le gouvernement à Courseulles

5% de la taxe sur l'éolien en mer sera distribué à la Société nationale de sauvetage en mer. Le décret validant la mesure a été signé ce mardi depuis la station SNSM de Courseulles-sur-Mer, où le secrétaire d'État en charge de la Mer, Hervé Berville, était en déplacement. Aujourd'hui, 80% des financements de la SNSM sont issus de dons, cette part de la taxe lui rapportera 400 mille euros cette année.

ⓘ Publicité

L'État reverse 10 millions d'euros par an à la SNSM, mais "il fallait trouver de nouvelles sources de financements", explique Hervé Berville. Il a donc été acté que les sauveteurs en mer percevraient une partie de la taxe éolienne, réglée par les exploitants des parcs maritimes français.

5 millions d'euros par an à l'horizon 2030

La taxe sur l'éolien en mer a été créée en 2005. Elle vise à compenser l'impact des parcs éoliens sur les riverains et les acteurs de la mer. La moitié revient aux communes côtières, un tiers aux pêcheurs. Le reste aux organismes environnementaux et à la SNSM. Cette dernière recevra 400 milles euros cette année, et jusqu'à 5 millions d'euros quand l'ensemble des parcs éoliens maritimes seront en activité.

En visite auprès de pêcheurs à Port-en-Bessin, le ministre a également réagi sur la proposition de la Commission européenne d'étendre à 30% des eaux européennes l'interdiction du chalutage : "ma position est claire, je ne validerai pas la mesure en l'état lors du prochain Conseil européen. Notre priorité aujourd'hui est de développer la pêche", a affirmé le ministre.