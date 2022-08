La SNSM recrute ses sauveteurs pour l'été prochain

Les sauveteurs en mer de la SNSM lancent leur recrutement pour l'été prochain. Face à l'augmentation des estivants et la multiplication des loisirs nautiques, les besoins sont de plus en plus nombreux. Un tiers des plages françaises sont surveillées par la SNSM, dans l'Hérault il y a Palavas, Carnon et la Grande Motte.

Les sauveteurs sont là aussi pour secourir bénévolement les usagers de la mer depuis 208 stations. Ils sont aussi là pour assurer la sécurité sur certaines manifestations sportives nautique ou culturelles.

Dans l'Hérault une réunion d'information est prévue à Palavas le 29 septembre à 19h, les sélections auront lieu le 7 octobre pour les épreuves de natation et le 8 octobre pour les tests physiques et les entretiens de recrutement.

Formulaire d'inscription ici

Renseignements : Frédéric Candaten 06.09.08.21.83

Pourquoi s'engager avec la SNSM ?

S’engager pour devenir nageur sauveteur à la SNSM, c’est s’assurer de suivre une formation validée par des diplômes d’Etat et bénéficier d’un job estival. Intégrer la SNSM, c’est aussi devenir membre d’une association reconnue pour ses valeurs de solidarité, de dépassement de soi, d’anticipation, de professionnalisme, et d’esprit d’équipe autant de valeurs qui en font une véritable école de vie et une expérience très enrichissante, valorisable par la suite dans le cadre d’une recherche d’emploi.

Les nageurs sauveteurs de la SNSM en chiffres (2021) :

- 33 centres de formation et d’intervention et 250 postes de secours en plage

- 1 450 nageurs sauveteurs sur les plages pour la période estivale

- L’été 2021 sur les plages, 15 200 personnes ont été soignées, 2 800 secourues et plus de 1 200 enfants égarés ont été retrouvés aux abords des plages

- Près de 2 000 missions de sécurité civile et sécurités nautiques en mer.

Une formation complète

Formés par les bénévoles de la SNSM dans les 33 CFI – centres de formation et d’intervention basés partout en France, les futurs nageurs sauveteurs suivent un cursus d’un an sanctionné par 6 diplômes :

-BNSSA : Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

-PSE1 : Premiers secours en équipe de niveau 1

-PSE2 : Premiers secours en équipe de niveau 2

-Permis côtier

-CRR : Certificat de Radiotéléphonie Restreint

-SSA Littoral mention pilotage : Surveillance et Sauvetage Aquatique sur le littoral. Le SSA est le dernier stage pratique qui valide l’ensemble de la formation. Il est sanctionné par un certificat de compétences reconnu par la Sécurité Civile (arrêté du 19 février 2014).

Une fois la formation terminée, les diplômés sont mis à la disposition des communes pour surveiller les plages pendant la saison estivale. En effet, ce sont les maires qui sont responsables de la sécurité de leurs plages dans la zone des 300 mètres à partir du littoral. Les nageurs sauveteurs sont alors rétribués par la mairie qui les engage.

Les nageurs sauveteurs peuvent également suivre des formations complémentaires de spécialité sur le pilotage de marine jet et semi-rigides, le sauvetage sur les côtes dites dangereuses etc. tout au long de l’année.

Selon les CFI, les formations sont dispensées les week-ends, le soir ou lors des vacances scolaires pour permettre à tous de poursuivre leur activité principale.