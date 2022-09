Universités : la sobriété énergétique "ne doit pas pénaliser les enseignements"

L'envolée des prix de l'énergie touche tous les pans de la société, dont les universités. Celle de Strasbourg a fait grand bruit lundi en annonçant la fermeture de ses locaux deux semaines supplémentaires cet hiver. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a réagi ce mardi sur franceinfo, en appelant à éviter "un retour distanciel".

L'enseignement et la recherche doivent être effectivement "exemplaires" selon Sylvie Retailleau qui affirme que les jeunes eux-mêmes "poussent sur tout ce qui est transition écologique". Mais ce tournant ne doit pas se faire "aux dépends des étudiants".

On doit garder ces enseignements fortement en présentiel - Sylvie Retailleau, ministre de l'enseignement supérieur

Pas question de "pénaliser les enseignements" pour la ministre, "on sort de périodes de Covid. On doit garder ces enseignements fortement en présentiel". Le plan de sobriété énergétique ne doit pas se faire non plus "au détriment des postes", ni "au détriment de gros projets".

Un équilibre difficile à trouver. Sylvie Retailleau cite des mesures de court terme : "Mettre le chauffage à 19 degrés, installer concrètement des thermostats, évidemment (...) réfléchir sur le bâti, les rénovations". Elle promet d'"accompagner tous nos établissements".

Pour les syndicats, ce sont les étudiants qui vont trinquer

Mais l'Unef, deuxième syndicat étudiant de France, s'est montré critique lors d'un point de presse de rentrée mardi sur les 19 degrés dans les facs : "Les enseignants feront cours en couverture de survie, et les étudiants grelotteront de froid. On ne peut pas réussir ses études dans de telles conditions".

A Strasbourg, l'AES (Alternative Étudiante de Strasbourg) a qualifié les mesures annoncées par le président de l'université d'"égoïstes et dégradantes pour les étudiants".

Outre l'enseignement proprement, la question de la facture énergétique touche aussi les centres de recherche, "gros consommateurs d'électricité. Dans ce cas, "les mesures à court terme sont certainement aussi des mesures de restriction" reconnait Sylvie Retailleau.

Strasbourg n'est pas la seule université à annoncer des mesures pour baisser sa facture énergétique. Selon franceinfo, des cours ont déjà été suspendus à Lille. À Rouen, la période de stage des étudiants pourrait être avancée à cet hiver. Là encore l'objectif est de limiter les cours en présentiel quand il fait le plus froid.