Canular homophobe : la société de production de Cyril Hanouna dépose trois plaintes

H2O, la société de production de Cyril Hanouna, a déposé trois plaintes mardi, dont une pour diffamation contre le président de l'association Le Refuge.

La société de production de "Touche pas à mon poste !", H2O, a déposé mardi 30 mai trois plaintes, rapporte Le Parisien dans son édition de mercredi. L'avocat de H2O, Me Stéphane Hasbanian y affirme vouloir ainsi "établir la vérité sur l’existence ou non d’une prétendue victime du canular de Cyril Hanouna mise en dehors de son domicile ", et ainsi "mettre un terme à une manipulation".

Deux plaintes contre X, une contre le président du Refuge

Une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse a été adressée au tribunal de grande instance (TGI) de Montpellier, une autre contre X pour diffusion de fausses nouvelles a été adressée au TGI de Paris. Une troisième plainte a été déposée pour diffamation contre Nicolas Noguier, président de l'association Le Refuge, qui vient en aide aux jeunes homosexuels rejetés par leur famille.

"Nous avons déposé ces trois plaintes car cela fait une douzaine de jours que nous sommes sans nouvelles d'une victime imaginaire du canular, qui aurait été prétendument accueillie par Le Refuge", explique l'avocat, ajoutant que l'organisation s'était "fait l'écho d'une victime qui aurait été chassée de chez lui par ses parents à la suite de la découverte de son homosexualité".

Cyril Hanouna convoqué ce mercredi par Marlène Schiappa

Un bénévole de l'association Le Refuge avait en effet indiqué à France Info que le jeune homme de 19 ans piégé par Cyril Hanouna lors de son canular était "dans un état de détresse morale épouvantable" et qu'il avait été "viré de chez lui". Des déclarations contestées par H2O qui évoque des "contradictions dans les propos de différents membres de l’association" et que Me Hasbanian considère "sidérantes voire même fantaisistes".

Ce témoignage avait notamment provoqué le retrait de certains annonceurs du programme phare de C8. Depuis la diffusion du canular téléphonique jugé homophobe dans son émission, les difficultés se sont accumulées pour l'animateur : épinglé par le CSA qui a ouvert une procédure il a aussi été pointé du doigt par de nombreuses associations et personnalités. Cyril Hanouna est par ailleurs convoqué ce mercredi par Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes.