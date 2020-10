A l'image des policiers et des gendarmes, les pompiers de Côte-d'Or doivent composer avec la hausse des incivilités et des agressions contre "l'uniforme" depuis une dizaine d'années.

"La société est de plus en plus violente" : Les pompiers de Côte-d'Or face aux agressions

C'est une bien étrange année qui se termine doucement au SDIS 21, le centre d'incendie et de secours de la Côte-d'Or. Après un premier trimestre confiné et une baisse d'activité de 20%, c'est le congrès annuel des sapeurs pompiers qui est annulé. Il aurait dû démarrer ce mercredi à Marseille. Sans oublier cette actualité marquée par les agressions contre les policiers en Ile de France.

"J'ai une pensée pour nos collègues policiers et gendarmes avec qui on travaille au quotidien dans de très bonnes conditions", souligne d'emblée le colonel Jean Chauvin, directeur du SDIS 21. "Ils souffrent et sont sujets à beaucoup d'attaques, mais c'est le cas effectivement aussi pour nous. on constate une progression des incivilités, voire des agressions un peu partout dans le département."

La situation se dégrade depuis une dizaine d'années

Difficile d'analyser la situation en 2020, avec la baisse d'activité. Mais "on est déjà à plus d'une dizaine d'agressions en Côte-d'Or depuis le début de l'année", précise Jean Chauvin, qui recherche toujours les causes de ce phénomène. "C'est probablement multi-factoriel, la société est plus violente, on le voit à l'occasion de nombreux types d"événements. Avant, une revendication s"'exprimait d'une manière calme, aujourd'hui quand c'est le cas c'est presque anormal, donc tout est comme ça."

Une forme de résignation assez palpable, alors que des mesures sont mises en place pour contrer cette situation. "Au niveau local, on est en contact avec le procureur de la république pour qu'il y ait systématiquement des suites aux plaintes que l'on dépose. Et on travaille aussi au niveau de la formation : on est en train de mettre en place une formation spécifique pour mieux aguerrir les sapeurs-pompiers, les chefs d'équipes, opérationnels, à mieux gérer les incivilités, les agressions, leur donner une vraie faculté à éviter le pire."

Des projets à cinq ans

Dans ce contexte, les sapeurs pompiers de Côte-d'or préfèrent regarder loin devant eux. Ils ont profité du confinement pour préparer un vrai projet d'établissement pour les cinq années à venir. "On a organisé tout ça sous la forme d'un web-questionnaire avec l'aide d'un consultant extérieur. Les personnels, professionnels, volontaires, administratifs et techniques, ont été consultés sur les valeurs et les axes de travail qu'ils jugeaient importants à suivre au sein de l'établissement. Près de 200 mesures vont être développées sur cinq ans."