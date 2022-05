"La société pense qu'on est asexué" : un forum pour parler sexualité des personnes handicapées à Dijon

L'association APF France Handicap et l'université de Bourgogne organisent pour la première fois un forum sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées à Dijon, jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022. Les participants peuvent ainsi développer leurs connaissances et briser quelques tabous.

C'est un sujet qu'on pourrait penser tabou : la vie affective et sexuelle pour les personnes handicapées. Mais, ce jeudi 18 et vendredi 19 mai 2022, l'université de Bourgogne et l'association APF France Handicap ont décidé de prendre la question à bras-le-corps. Des tables rondes et des stands pour permettre aux personnes concernées de trouver des réponses à leurs questions sur l'accompagnement sexuel, l'identité de genre ou la parentalité.

Une cinquantaine de personnes sont venues écouter la première table ronde. Mais plus globalement, l'initiative est salutaire pour Stéphane : "J'aimerais apprendre des choses sur l'amour et rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à moi, explique-t-il. Parce que c'est difficile d'en parler, c'est assez tabou, on n'ose pas parler de sexualité par exemple."

Une faible estime de soi

Ce constat a été celui de Christophe. Il est marié depuis quatre ans et il est en fauteuil roulant. Depuis quelques années, il anime des groupes de parole avec l'association APF France Handicap à Dijon particulièrement sur la vie affective des personnes handicapées. D'après lui, le gros problème vient du manque d'estime de soi pour envisager une relation, qu'on ait un handicap mental ou physique :

En tant que personne handicapée, on a une image de soi qui est formatée par la société, on entend qu'on est asexué, on entend qu'on n'a pas le droit à ça parce que notre vie est déjà assez difficile.

Lors du forum, les participants sont donc invités à aller au-delà de ces préjugés mais aussi à apprendre à connaître leur corps. Ca a été tout le travail fait par Martine, atteinte d'une maladie neurodégénérative : "J'ai redécouvert un nouveau corps après le handicap, parce qu'il ne fonctionne plus pareil, je n'ai plus la même sensibilité." Et celle qui promeut aussi l'usage de sextoys pour les personnes handicapées insiste : "C'est un droit, au même titre que de manger, de sortir ou de s'amuser !"

Changer le regard

Afin que chacun découvre ce qui peut lui faire du bien, des ateliers de massages ou des rencontres avec des sexologues sont organisées. Mais, pour les associations, il faudrait même pousser la question un cran plus lien et avancer sur le dossier de l'assistanat sexuel, une pratique encore interdite en France mais autorisée en Suisse par exemple. "Il faut changer le regard des personnes car aujourd'hui, c'est toujours assez bloqué, il y a un amalgame avec la prostitution en France, regrette Françoise Lecomte, de APF Côte-d'Or. Mais ça avance petit à petit et je pense qu'on va y arriver, même s'il y a encore des tabous et, de toute façon, la question de la vie affective et sexuelle ne concerne pas seulement les personnes handicapées."

Le forum Vie affective et sexuelle se tient encore ce vendredi de 10 heures à 19 heures, salle Multiplex sur le campus de l'Université de Bourgogne à Dijon. De nouvelles tables rondes et des spectacles sont prévus.