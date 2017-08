Ils ont tout perdu dans un incendie, les habitants de Saint-Ambroix se mobilisent

Christelle et Alain Legrand, deux commerçants installés à Saint-Ambroix (Gard) depuis 11 ans, ont vu leur maison partiellement détruite dans un incendie le 25 août. Spontanément, commerçants et habitants ont initié une chaine de solidarité.

La belle histoire à Saint-Ambroix, un village de 3.300 habitants et 120 commerçants aux confins du Gard et de l’Ardèche : la solidarité n'est pas un vain mot en Cévennes.

La semaine dernière, le couple Legrand installé depuis 11 ans à la tête de la maison de la presse boulevard du Portalet, a eu la désagréable surprise de voir leur maison presque entièrement détruite par le feu.

Un incendie qui ne s'est heureusement pas propagé à la forêt voisine, mais une partie du toit s'est effondré, rendant l'habitation inutilisable.

Le couple s'est remis de ses émotions et est actuellement relogé par les assurances, mais ils ont tout perdu. Alors à Saint-Ambroix, tout le monde a manifesté sa solidarité.

"Je n'ai même pas voulu y aller. Pour moi on avait tout perdu." Christelle

Alain et Christelle sont au travail ce 25 août quand on les prévient que leur maison brûle. Alain s'y précipite, Christelle n'y pense même pas. Leurs filles Marie et Manon sont en vacances.

Une chaine de solidarité se met en place

Il y a d'abord ce beau geste des sapeurs pompiers : ils ont pris le soin de sauver les meubles. Au plus fort du feu, l'un d'eux a arraché les rideaux pour y jeter pêle-mêle les vêtements des petites filles, dont une robe de princesse.

"Chapeau les sapeurs pompiers;. Ils ont sauvé les affaires des mes deux petites filles." Alain

Puis l'élan de solidarité est venue des commerçants, qui ont lancé une cagnotte en ligne sur leetchi.com : solidarité famille Legrand. Puis sont venus les coups de mains, les caddys contenant des produits de première nécessité des deux grandes surfaces de Saint-Ambroix.

Enfin, spontanément, la population y est allée de sa solidarité financière, via des urnes disposées dans les commerces.

Reportage de Ludovic Labastrou Copier

La famille Legrand réintégrera sa maison dans huit mois. Patience... Marie et Manon retrouveront leurs affaires et leurs parents se souviendront longtemps de cet élan de générosité.

Alain, commerçant de St Ambroix touché par cette solidarité. Copier

Thierry Fourchon, un des commerçants et Alain Legrand. © Radio France - Ludovic Labastrou