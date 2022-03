La solidarité pour l'Ukraine s'organise dans l'agglomération paloise

La Ville de Pau et son agglomération s'organisent pour faire face au très grand nombre de citoyens qui souhaite apporter leur aide et témoigner de leur solidarité avec l’Ukraine.

A Pau, la solidarité pour l’Ukraine s'organise. La Ville a donné des précisions aujourd'hui. Pour ceux qui veulent accueillir à leur domicile une famille ukrainienne, un formulaire officiel est désormais accessible en préfecture. Dans un premier temps, il vous sera demandé de répondre à plusieurs questions sur le type d’accueil, le nombre de chambres disponibles et les langues pratiquées. Pour prendre contact : pref-criseukrainienne@pyrenees-atlantiques.gouv.fr.

Vous voulez aider financièrement ?

Pour les dons financiers, la ville de Pau renvoie vers la Protection civile (lien pour donner ici), la Fondation de France (lien pour donner ici) et la Croix Rouge (lien pour donner ici), ainsi que les associations caritatives et humanitaires dédiés : le Secours populaire ou le Secours catholique.

Vous voulez donner aux collectes ?

Pour tous les dons en nature notamment à destination des femmes et des enfants, la ville et l’agglomération Pau Béarn Pyrénées ouvrent un centre de collecte au “Parc des Expositions” à partir de vendredi 4 mars. Ce centre sera ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h (hall Adour, à côté du centre de vaccination) Une liste des produits ciblés a été établie et sera mise à jour en lien avec les besoins identifiés en Ukraine et par les centres de réfugiés aux frontières. L’ensemble des dons récupérés par les services des communes de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées seront redirigés vers le Parc des Expositions afin de partir vers l’Ukraine et les pays en première ligne de l’accueil des réfugiés, grâce au partenariat opérationnel avec la Protection Civile.

Voici la liste des dons acceptés :

Dentifrice - Brosse à dents - Lingettes - Gel douche - Serviettes microfibre - Serviettes périodiques et protections féminines - Lingettes et lait de toilette pour bébé - Couches bébé - Papier toilette - Lampes de poche - Piles diverses - Bougies - Pansements - Compresses - Sparadraps - Petites trousses à pansements - Bandes - Produits désinfectants - Gel hydroalcoolique - Masques.

Vêtements bébés et enfants - Chaussettes chaudes - Sous-vêtements - Bonnets - Pulls

Vêtements adultes pour femmes - Pulls - Bonnets, écharpes, gants - Chaussettes d’hiver - Collants en laine - Sous-vêtements - Pansements - Compresses - Sparadraps - Petites trousses à pansements - Bandes - Produits désinfectants - Gel hydroalcoolique - Masques.

Vous souhaitez vous engager comme bénévole ?

Si vous voulez vous engager comme bénévoles, un centre d’appel dédié ouvrira dès vendredi au 05 64 64 20 10 du lundi au vendredi (9H30 à 17h : renseignements sur les dons, les besoins de renforts bénévoles et les modalités d’enregistrement des offres d’hébergement). Il est également proposé aux enfants des écoles maternelles et élémentaires paloises de prendre part à cette collecte en apportant eux-aussi un don matériel du lundi 7 mars au vendredi 11 mars directement dans leurs établissements scolaires auprès des accueils périscolaires entre 7h30 et 8h30, à 12h ou 13h30 et de 16h à 18h30.

