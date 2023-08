La solidarité s'organise à Bazouges-Cré-sur-Loir après l'incendie d'une maison

Une collecte victime de son succès

En même pas deux jours, il y a quasiment trop de choses pour cette mère de famille et ses quatre enfants âgés de 4, 6, 13 et 19 ans.

C'est Audrey, sa voisine d'en face, qui est aussi présidente de l'association des parents d'élèves qui a organisé les collectes dès le samedi 19 août dernier.

Spontanément, les habitants sont venus apporter des couvertures. Et durant le week-end, un appel a été lancé sur les réseaux sociaux et là encore, de nombreuses personnes ont amené des vêtements pour les enfants, des produits de première nécessité et de toilettes.

Depuis l'incendie, la maman et ses quatre enfants sont hébergés dans de la famille à quelques kilomètres. Du coup, la collecte est suspendue.

Les parents d'élèves de la commune restent mobilisés pour l'achat des fournitures scolaires.