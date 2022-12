La solidarité s'organise dans l'entreprise Salesky après l'incendie de la maison d'un des salariés

Une famille de Courtillers près de Sablé-sur-Sarthe a tout perdu dans l'incendie de sa maison, le week-end dernier. Les flammes, parties du garage dans la nuit de samedi 17 à dimanche 18 décembre 2022, ont ravagé la maison. Un voisin, qui passait devant la maison en rentrant du cinéma, a alerté les gendarmes alors que la famille dormait. Le papa et trois de ses cinq enfants présents au moment du drame ont donc pu être évacués, sains et saufs. Mais le feu a tout emporté. Le couple et ses 5 enfants âgés de 19 à 7 ans n'ont plus rien et ne peuvent pas retourner dans leur maison. Mais la solidarité s'organise pour leur venir en aide, dans la commune de Courtillers et dans l'entreprise Salesky à Sablé-sur-Sarthe où travaille le père de famille.

"La famille Salesky"

Dans la salle de réunion de la mairie de Courtilliers, les paquets de dons débordent. Il y a des vêtements, de la vaisselle, des cahiers d'écoliers et des jeux. On trouve aussi des couettes et des couvertures. "La solidarité, elle a été dès l'incendie, se souvient le maire Dominique Leroy. Des voisins ont accueilli la famille pour la nuit. C'est la première fois qu'un drame comme cela arrive chez nous. Ils en ont besoin."

En quelques jours, la mairie de Courtilliers a reçu des dizaines de sacs de dons de la part des habitants de la commune, solidaires de leurs voisins. © Radio France - Selma Riche

À quelques kilomètres de Courtilliers, chez le transporteur Salesky, Cécile Daillières, directrice administrative du groupe, se plie en quatre pour aider la famille Allier, dont le papa travaille dans l'entreprise depuis dix ans. Le lendemain de l'incendie, elle a envoyé un courrier électronique aux 400 salariés du groupe répartis dans toute la France. "Dans les dix minutes qui ont suivi, j'avais des réponses par mail et des appels téléphoniques 'j'ai ce qu'il faut, je trie et j'envoie', raconte Cécile Daillières. Vite, mon bureau s'est rempli de valises de vêtements, de chaussures. C'est satisfaisant, on se dit que dans le groupe, il y a une sacrée générosité et c'est la famille Salesky."

"Il faut rappeler que la vie est belle, qu'il faut en profiter"

Cécile Daillières a aussi trouvé un logement temporaire à la famille Allier, qui doit visiter vendredi 23 décembre une maison à Juigné-sur-Sarthe, une solution plus permanente. "On va pouvoir se poser, la petite de 7 ans va retrouver ses jouets dans sa chambre, on va se retrouver entre nous avec un toit à nous", ajoute Christophe Allier, le père de famille. Cette solidarité lui fait chaud au cœur. "On n'a pas les mots."

Un exemple de solidarité le touche particulièrement. "Sergueï, un réfugié ukrainien qu'on a rapatrié et qui travaille maintenant chez Salesky, nous a fait un don, raconte Christophe Allier, très ému. Lui il a tout perdu, encore plus, il a quitté son pays en guerre. Là on se dit qu'il faut rappeler à tout le monde que la vie est belle, qu'il faut en profiter. C'est touchant, très touchant." Une cagnotte en ligne a également été ouverture pour venir en aide à la famille.