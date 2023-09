La solidarité s'organise dans l'Hérault après le séisme au Maroc

Le bilan dépasse désormais le millier de personnes décédées. Le séisme de magnitude 7 a touché la région de Marrakech dans la nuit de vendredi à samedi. La région Occitanie, la ville de Montpellier et les associations vont lancer un plan d'actions pour répondre aux besoins de la population touchée.

ⓘ Publicité

"Ce séisme nous choque et nous touche"

L'association franco-marocaine propriétaire de la mosquée Averroès, située dans le quartier de la Paillade compte sur cette solidarité, "ce séisme nous choque et nous touche. Nous sommes en contact avec les autorités marocaines pour voir quels sont les besoins sur place. Nous lançons dès maintenant un appel aux dons, on va avoir besoin d'aide", rapporte Lhoussine Tahri, le président. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mosquée de la Paillade au 04 34 81 67 35 .

Le festival Arabesques maintient ses concerts

Depuis le 5 septembre et jusqu'au 17 septembre, a lieu le festival Arabesques à Montpellier au Domaine d'O, à l'Opéra Comédie et à La Halle Tropisme. La quasi totalité des artistes de cette édition sont d'origine marocaine. "A l'unanimité, les artistes ont voulu maintenir tous les concerts. En revanche, nous annulons les déambulations prévues aujourd'hui dans la ville, les déambulations sont festives, joyeuses et je ne peux pas les maintenir, c'est trop dur", indique Habib Dechraoui, directeur du festival.

Habib Dechraoui s'exprimera ce samedi soir au festival, "je suis personnellement affecté, j'ai bon nombre de ma famille qui habite du Nord au Sud et qui est traumatisée. Certains étaient très prêt du tremblement de terre, ils m'ont décrit des scène apocalyptiques." Sa prise de parole sera accompagnée d'un discours du maire de Montpellier, Michaël Delafosse.

Une cellule de crise à la Maison des Relations Internationales

Ce samedi, une cellule de crise s'est mise en place à Montpellier, à la Maison des Relations Internationales (MRI). L'ensemble des associations de solidarité internationale devraient y établir un plan de soutien avec des collectes de dons et des envois d'aide humanitaire. Toute initiative de solidarité peut être expliquée auprès de cette cellule à l'adresse mail suivante : relations.internationales@ville-montpellier.fr

La municipalité indique notamment que le consulat du Maroc peut être l'interlocuteur de tous les Montpelliérains ayant des liens avec le Maroc, pour toute demande de contact avec leurs proches sur place. La mairie envisage d'adresser prochainement une subvention aux villes touchées par le séisme.