La solidarité s'organise depuis la Touraine pour venir en aide aux sinistrés après le séisme en Turquie

Le séisme en Turquie a fait plus de 22.000 morts selon un dernier bilan des autorités ce vendredi. Depuis le début de la semaine en Touraine, plusieurs associations s'organisent pour venir en aide aux sinistrés . L'Union des femmes turques de Touraine basée à Joué-lès-Tours organise une collecte de dons financiers. Sa permanence est ouverte tous les après-midi de la semaine.

"Il n'y a pas de petits dons"

"Je trouve ça normal de faire un geste. Symboliquement j'ai l'impression de servir à quelque chose", raconte Serpile, une Tourangelle d'origine turque venue faire un don. Un peu plus loin, un Tourangeau originaire d'Azerbaïdjan vient de déposer quelques billets. "La communauté, nous sommes en deuil. On se sent impuissant face à ce qui s'est passé, face aux images que l'on voit", explique Sylvie Aliti, la présidente de l'Union des femmes turques de Touraine .

Depuis le début de la semaine, la mobilisation est générale dans la communauté turque en Indre-et-Loire, mais pas que. "On est tous humain et on le voit notamment dans l'action que l'on a mis en place. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Turcs et qui font des dons. J'ai des habitants, des travailleurs sociaux, des élus qui sont passés", analyse Sylvie Aliti. "Le matin de la catastrophe, on s'est tous réveillés, choqués par ce qu'il s'est passé. Et tout de suite après on a reçu des messages pour que l'on puisse aider", renchérit la présidente de l'association.

"Depuis Joué-lès-Tours, on fait ce que l'on peut. Il n'y a pas de petits dons, de petits gestes. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Nous, ça nous noue l'estomac ce qu'il s'est passé. Ce sont nos frères et nos sœurs qui sont ensevelis. On a des familles qui sont endeuillées au sein de la communauté. Je n'arrive pas à imaginer une telle douleur", s'émeut Sylvie Atili.

Depuis le début de la semaine, des dizaines de personnes ont poussé la porte du local de l'association. "Personnellement je souhaiterais remercier chaque personne qui donne", conclut la présidente de l'association. L'Union des femmes turques de Touraine est présente dans le hall de la mairie de la Riche ce vendredi après-midi.