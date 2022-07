La solidarité s'organise pour aider Lola, petite fille manchoise hémiplégique, à se faire opérer

Lola, entourée de ses parents et de Virginie et Adrien, mobilisés pour l'aider à trouver les 70.000 euros nécessaires à son opération aux Etats-Unis.

C'est une belle histoire de solidarité. Lola, hémiplégique, a besoin d'être opérée aux Etats-Unis. Une opération importante pour la fillette de 11 ans originaire du Mesnilbus, dans le Centre-Manche, mais qui coûte 70.000 euros. De l'argent en train d'être récolté grâce à la mobilisation et la solidarité des Manchois, comme à Saint-Joseph, ce samedi 30 juillet.

"Faire un petit quelque chose" pour Lola

Au programme, randonnée gourmande et marché de producteurs et d'artisans locaux, dont les frais d'inscription sont tous reversés à l'association Lola. "Ce n'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Pour les parents, ça peut être compliqué de trouver 70.000 euros en si peu de temps", explique Léa, venue faire la randonnée de six kilomètres.

Delphine, exposante, est venue à Saint-Joseph uniquement pour Lola : "J'avais d'autres possibilités ce week-end, mais si on peut faire un petit quelque chose, c'est très chouette. C'est une histoire qui me touche énormément." Fanny, aussi, est loin d'être indifférente, comme un écho à sa propre enfance. "C'est important d'avoir du soutien quand on est une enfant malade, comme je l'étais. Je n'ai pas eu ce soutien-là et je trouve ça super qu'on puisse lui venir en aide", confie-t-elle. "J'espère qu'on arrivera à atteindre la cagnotte."

"On ne lâchera pas, quoi qu'il arrive"

Le contraire n'est de toute façon pas envisageable pour Virginie. Après être tombée sur une vidéo de Lola sur les réseaux sociaux, elle décide de se mobiliser pour la famille, qu'elle ne connaît pourtant pas. "En tant que maman, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Si ça arrivait à un de mes enfants, j'aimerais qu'une main soit tendue." Levée de fonds, marchés d'exposants, événements festifs... avec de nombreux bénévoles, elle déploie toute son énergie pour récolter l'argent nécessaire.

"Il faudrait simplement que 70.000 personnes donnent chacun un euro. Mais ce ne sera pas le cas. Heureusement, il y a des gens solidaires, qui ont du cœur", dit-elle, reconnaissante. Pas question de ne pas atteindre l'objectif. "Ce n'est même pas une éventualité. On ne lâchera pas, quoi qu'il arrive !"

Une opération urgente qui peut changer la vie de Lola

Béatrice et Jérémy, les parents de Lola, ne baisseront pas les bras non plus. D'autant que l'opération devient urgente. "Là, elle est en train de grandir. Si elle grandit trop vite, on ne pourra plus l'opérer parce qu'une vertèbre aura trop tourné", explique le papa de Lola. L'opération, performante aux Etats-Unis, consiste à couper les terminaisons nerveuses qui ne répondent plus. Viennent ensuite cinq semaines de rééducation sur place.

Lola, née prématurée, a fait huit arrêts cardiaques lorsqu'elle était bébé. Son cerveau a manqué d'oxygène, ce qui a entraîné une hémiplégie du côté droit. Depuis, elle a dû se faire opérer deux fois en Espagne, sans succès. Cette opération aux Etats-Unis, c'est un peu sa dernière chance. "Ça va changer ma vie", espère la fillette. "Après l'opération, je pourrai aller au collège à plein-temps, je vais pouvoir faire du sport, j'aurai moins de rendez-vous et je ne prendrai plus de médicaments."

L'opération est prévue le 28 octobre prochain, le jour de ses 12 ans. "Je voulais que ce soit mon cadeau d'anniversaire", sourit Lola. Il reste donc trois mois pour trouver les fonds nécessaires. D'autres actions solidaires sont organisées, comme à la fête de la carotte à Créances le 13 août, un salon d'artisans et de vendeurs à domicile à Heugueuville-sur-Sienne le 14 août, ou encore un tournoi de pétanque avec soirée moules-frites à Périers le 20 août. La cagnotte en ligne reste également accessible.