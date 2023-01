La solidarité s'organise pour venir en aide à une famille victime d'un incendie à Caen

Un garçon de deux ans et sa tante de 28 ans sont morts vendredi matin dans un incendie, vraisemblablement accidentel, quartier de la Haie Vigné à Caen. Un drame humain, avant tout, qui se double aussi, trop souvent, de difficultés financières. Un drame, surtout, qui a touché les proches de la famille. Valérie Villenave, une voisine, est à l'origine de la cagnotte Leetchi : "on a tous été bouleversé. Cette cagnotte, c'est un élan naturel de solidarité, de soutien à cette famille que nous connaissons à travers nos enfants respectifs. Nous habitons tous dans un quartier dans lequel il y a beaucoup de partage, de solidarité. Nos enfants continuent de faire leurs études ensemble au collège ou au lycée. Vous savez, dès que ça touche les enfants, une maman, ça a un impact sur tout le monde." La cagnotte, qui rencontre un vif succès, confirme cet élan de solidarité.

Une cagnotte Leetchi a été mise en ligne - Capture d'écran

En plus de l'argent collecté qui doit permettre aux proches des victimes de se reloger et de payer une partie des obsèques notamment, un point de collecte se déroulera lundi à 13 heures sur le parking de Boulanger à Mondeville 2. La famille est en recherche de vêtements pour femme en taille S/M ainsi que des vêtements pour enfants de 6 et 12 ans et des jouets pour un enfant de 6 ans. En espérant, là aussi, que l'appel à la solidarité sera entendu.