La solidarité se met en place à Lisieux après les inondations

Saint-Désir, France

À Saint-Désir, commune qui touche Lisieux, le bruit des Kärcher devient une habitude depuis mardi matin. De nombreuses habitations ont été touchées par les inondations et la crue du Cirieux. Autour de la maison de Claire, c'est l'effervescence. Famille, amis, voisins, tout le monde se retrousse les manches. De quoi remonter le moral de cet infirmière qui a perdu son toit. "J'ai cette chance d'avoir plein d'amis, de la famille, je vis comme ça grâce à l'aide des gens, mes voisins sont supers, ils m'ont mis des choses au frais, c'est l'entraide, c'est sympa !"

La mère de Claire, Nicole, nettoie le frigo à l'intérieur de la maison, un des rares appareils électroménagers encore en bon état. "On est là pour aider mais ça va être long, le temps de nettoyer tout, le bas des meubles... Moralement pour ma fille, ce n'est pas facile. Heureusement qu'elle a du monde pour aider."

Même après plusieurs passages au Kärcher, de la boue reste au sol © Radio France - Marcellin Robine

Sous un grand soleil, les sinistrés sortent leurs meubles pour les faire sécher et commencent à jeter les objets inutilisables. Stéphanie et son père vident leur garage avec un oncle et une tante en tentant de garder le sourire. "On fait avec nos petits bras, les moyens du bord. On ne peut rien faire contre l'eau donc on n'a pas le choix d'avoir le sourire et de serrer les dents pour avancer."

Entraide dans les rues et sur internet

Sur les réseaux sociaux, plusieurs cagnottes ont été ouvertes pour les victimes des inondations. Le footballeur du SM Caen Jessy Deminguet, originaire de Lisieux, a appelé ses abonnés à verser quelques euros pour son ami Angelo qui n'a plus de maison et de voiture. Trois amies ont également créé une page Facebook "Solidarité pour les sinistrés de Lisieux et Saint Désir"pour faciliter les échanges entre donateurs et victimes. Les vêtements et objets peuvent être déposés à La Croix Rouge au 6, rue Pierre Colombe à Lisieux.