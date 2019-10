La solitude est un fléau pour les personnes âgées, assure Florence Levasseur, des Petits Frères des Pauvres

L'association des Petits Frères des Pauvres se mobilise, en ce premier octobre, pour la journée internationale des personnes âgées. Les bénévoles interpellent les passants, rue de la République à Avignon. Un seul message : il faut briser la solitude des seniors.

Avignon, France

"Il y a en France, 300.000 seniors en état de mort sociale", martèle Florence Levasseur. Pour cette bénévole de l'association des Petits Frères des Pauvres, la solitude est un vrai fléau pour les seniors. Et ce phénomène se constate partout sur le territoire - et notamment à Avignon. Florence Levasseur l'a observé elle-même. "Un jour, je suis allée voir une personne âgée signalée par les services sociaux, raconte-t-elle. Elle habitait dans une tour, dans le quartier Saint-Chamand d'Avignon. Mais sur place, personne ne connaissait son existence. Personne ne savait ni son nom, ni le numéro de son appartement. Cette personne ne voyait jamais personne, à part son aide ménagère".

Alerter l'opinion publique

"_La perte de lien social est de plus en plus marqué_, notamment dans les quartiers paupérisés", assure Florence Levasseur. C'est pour cela que les Petits Frères des Pauvres multiplient les actions : les visites, les coups de fil, les journées à la mer entre seniors et bénévoles, les dîners pendant les fêtes... Mais il faut aller plus loin, suggère l'association. Parmi les pistes avancées par les Petits Frères des Pauvres : le développement des transports à la demande pour les personnes âgées, et la création de logements intergénérationnels. Et pour sensibiliser l'opinion publique à ces problématiques, les bénévoles interpellent les passants, ce mardi matin, rue de la République à Avignon. Une façon de marquer la journée internationale des personnes âgées.