La Somme et l'Oise autorisent l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à fin juin

Avis aux amateurs de shopping ! Les préfectures de l'Oise et de la Somme ont pris chacune un arrêté autorisant les commerces à ouvrir tous les dimanche jusqu'à la fin juin : les dimanches 23 et 30 mai et les quatre dimanches de juin (du 6 au 27 juin). Dès ce dimanche, inclus dans le long week-end de la Pentecôte, vous pourrez donc vous rendre dans les boutiques qui ont choisi d'ouvrir.

L'objectif de ces ouvertures dominicales est "de mieux réguler les flux [dans les boutiques] et de permettre de _compenser la baisse d’activité et de chiffre d’affaires durant la période de fermeture de leur établissemen_t", précise la préfecture de la Somme dans un communiqué.