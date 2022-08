La Somme touchée par un épisode de pollution de l'air à l'ozone

La Somme doit connaître ces vendredi et samedi un épisode de pollution de l'air à l'ozone. "Le seuil d'information et de recommandations de 180 µg/m³ en moyenne horaire devrait être franchi au cours de ces deux journées", souligne Atmo Hauts-de-France, dans un communiqué. "Cet épisode s'explique par la formation d'ozone dans l'atmosphère à partir de polluants précurseurs issus notamment du trafic, de certaines activités industrielles, etc, en lien avec les températures élevées et un fort taux d'ensoleillement."

Il est recommandé notamment de reporter l'utilisation de barbecue à combustible solide (bois, charbon, charbon de bois) et d'adopter une conduite souple, ainsi qu'à veiller à l'entretien régulier du véhicule. Il est par ailleurs conseillé de demander conseil en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, et aux populations sensibles de s'éloigner des grands axes routiers aux heures de pointe. Deux autres départements des Hauts-de-France sont également concernés, le Nord et le Pas-de-Calais.