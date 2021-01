La Soule dit non au projet initial de Maison de l'espadrille à Mauléon

Les élus du pôle territorial de Soule - Xiberoa ont majoritairement voté "non" au premier projet qui voulait créer une maison de l'espadrille à Mauléon avec un espace production et vente. Mais un autre projet pourrait voir le jour.

Nouveau rebondissement pour cette affaire qui traîne depuis 2006. La mairie de Mauléon souhaitait créer une maison de l'espadrille avec un atelier de fabrication et de vente. C'est là-dessus que le projet coinçait, les artisans sandaliers locaux craignant cette potentielle concurrence qu'ils jugeaient déloyale. "Le projet immobilier global concerne quatre espaces. On devait avoir un espace pour le bureau d'accueil de l'office du tourisme du Pays Basque, un deuxième espace scénographique et d'évocation de l'histoire de l'espadrille à Mauléon, un atelier de fabrication et une boutique. _Si les deux premiers espaces font l'unanimité, il y avait une divergence très importante sur les deux derniers_." explique le maire de Barcus et référent du pôle territorial, Jean-Marc Baranthol.

Les parties atelier et vente ne passaient pas

Ce projet a d'ailleurs coûté la mairie à Michel Etchebest, battu en 2020. Depuis, la communauté d'agglomération Pays Basque a malgré tout repris l'idée et a demandé aux élus souletins de se prononcer. Résultats du vote organisé mardi 13 décembre au soir au pôle de Soule-Xiberoa : 33 voix contre, 14 pour et trois blancs. Il était temps de trancher estime Jean-Marc Baranthol : "Ce projet a généré beaucoup de passion mais il ne faisait pas l'unanimité. Il y a 12 nouveaux maires sur les 36 communes de la Soule et 32 nouveaux conseillers territoriaux. [...] Le pôle a donc donné un avis défavorable au projet en l'état" détaille le maire de Barcus.

Chaque année, Mauléon célèbre le fête de l'espadrille le 15 août. © Radio France - Bixente Vrignon

Jean-Marc Baranthol: "une partie du projet fait l'unanimité et nous allons nous appuyer dessus pour le réorienter". Copier

J'ai bon espoir pour que l'on puisse concrétiser quelque chose en 2022 sur Mauléon.

Le projet de Maison de l'espadrille n'est toutefois pas totalement enterré puisque la CAPB a déjà acheté le bâtiment qui devra donc être utilisé. "Il y a une partie du projet qui fait l'unanimité et nous allons essayer de nous appuyer sur ce dénominateur commun partagé par tous, aussi bien les professionnels de l'espadrille que les élus, pour nous réorienter ce projet vers une version 2 pour parler d'espadrille quand même en Soule. J'ai bon espoir pour que l'on puisse concrétiser quelque chose en 2022 sur Mauléon" assure Jean-Marc Baranthol. Ce projet devrait donc se concentrer autour de l'espace d'exposition et de mise en valeur de l'histoire de l'espadrille et du savoir faire souletin.