La Souterraine : les GM&S deviennent les héros d'une bande dessinée

Une BD sur l'histoire des GM&S sort ce jeudi 18 mars en librairie. L'album s'appelle "sortie d'usine" et est signé Benjamin Carle. Cette véritable enquête illustrée retrace l'histoire de l'usine de La Souterraine, ses divers rachats et le combat des salariés pour sauver leurs emplois. Certains salariés de GM&S (rebaptisé LSI) ont pu lire l'ouvrage en avant première. Il les a beaucoup touchés.

Patrick Brun, délégué syndical CGT de l'entreprise LSI, a dévoré son exemplaire : "Je l'ai reçu à 13h30. Je l'ai ouvert à 14h. Et quand je suis parti dedans... Je l'ai fini!", relate-t-il.

Les salariés de l'usine, croqués par le dessinateur David Lopez, sont très ressemblants. "Je me suis reconnu tout de suite. Ainsi que mes collègues. On identifie vraiment les personnages", témoigne son collègue, Dominique Lacherade, lui aussi élu CGT.

Au fil des vignettes, l'usine apparait, ainsi que les rues de La Souterraine, et même quelques élus locaux. "Cette BD retrace la création de cette usine, jusqu'à sa déconfiture", explique Patrick Brun.

Depuis le début de leur combat, ce n'est pas la première fois que les GM&S inspirent des artistes. Le réalisateur Lech Kowalski a même tourné un documentaire sur eux, qui a été projeté à Cannes. Néanmoins, cette BD constitue un support plus accessible pour une partie de la population. "On a eu la chance d'avoir tout un tas de médias qui nous ont suivis", reconnait Patrick Brun.

Ca me prend aux tripes et ça me donne envie de continuer