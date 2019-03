La Souterraine : licenciés du Leader Price en janvier, ils ne touchent toujours pas d'indemnités

La Souterraine, France

Depuis près de deux mois, les ex-salariés du Leader Price de La Souterraine sont dans le flou. Après de multiples relances et d'envois de courriers recommandés, ils ne peuvent toujours pas s'inscrire à Pôle emploi et toucher leurs indemnités. La faute à un problème administratif qui dure depuis plusieurs semaines.

Tout démarre le 28 janvier, le jour officiel du licenciement. Les ex-salariés ont le choix : une mutation ou un CSP, un Contrat de sécurisation professionnelle. Tous choisissent la deuxième option, liée à Pôle emploi et qui leur permet de bénéficier de formations pour un retour plus rapide à l'emploi. Le document doit être rempli et envoyé à l'employeur en moins de 21 jours : "Nous l'avons fait, assure Stéphanie Peypoux, ex-employée commerciale, mais ils nous disent que l'on n'a pas répondu dans les temps. Le CSP aurait dû débuter le 19 février, mais Pôle emploi n'a toujours pas reçu la validation de la part de Leader Price."

Pas d'inscription, pas d'indemnités

Sans ces documents, les ex-salariés ne peuvent pas toucher d'indemnités et ne sont pas enregistrés officiellement dans les ordinateurs de Pôle emploi : "Si Leader Price ne se dépêche pas d'envoyer les papiers en temps et en heure, on n'aura rien, on ne touchera rien. Avec le CSP, on doit toucher un an de salaire. Là, rien. J'ai deux enfants à charge, financièrement ça va être dur", confie Stéphanie Peypoux.

Après plusieurs appels aux Ressources humaines de l'enseigne de hard-discount, Stéphanie Peypoux a reçu une réponse du service lui assurant qu'un document manquait au dossier : "La carte d'identité, mais je l'ai envoyée", répond-elle. Si la situation n'avance pas, Stéphanie Peypoux est prête à mener une action en justice :"On veut nos papiers. Après, Leader Price, on ne veut plus du tout en entendre parler. Si ça n'avance pas, ça va finir aux Prud'hommes."

Contactée, l'enseigne Leader Price n'a pas donné suite à notre demande d'interview.