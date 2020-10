INFO FRANCE BLEU : L'école Tristan l'Hermite, à la Souterraine, sera fermée demain

L'école Tristan l'Hermite sera fermée ce lundi, et le restera au moins jusqu'à mardi. 2 enseignants et un agent de la mairie en poste dans l'établissement ont été testés positifs au coronavirus.

Une enseignante de l'établissement, chargée d'une classe ULIS, avait en effet été testée positive au covid-19. 2 tests parmi les cas-contacts de cette enseignants sont revenus positifs. Il s'agit d'un autre membre du personnel éducatif et d'un agent de la mairie.

L'ensemble du personnel de Tristan l'Hermite a été placé en quarantaine. Impossible dès lors d'ouvrir l'école ce lundi, et au moins jusqu'à mardi. « Nous ne sommes plus en mesure d'accueillir un accueil convenable et en toute sécurité aux enfants. » Le maire de la Souterraine, Etienne Lejeune, a pris la décision, dans l'après-midi, de garder l'école Tristan l'Hermite fermée lundi et mardi. C'est la première école de la Creuse à devoir fermer pour raisons sanitaires depuis le début de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus.

Décision prise conjointement avec la préfecture de la Creuse et les services de l'Education Nationale. Vendredi, c'est trois membres du personnels qui avaient été placés en quarantaine, en tant que cas-contacts. Un chiffre qui a très vite augmenté par la suite.

« Tous les scénarios sont envisagés »

Et après? Pour l'heure, personne ne sait combien de temps l'école Tristan l'Hermite restera fermée. « Tous les scénarios sont envisagés », affirme Etienne Lejeune.