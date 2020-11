La Souterraine va éteindre l'éclairage public la nuit

A La Souterraine, l'extinction des feux se fera dorénavant à 23h30. A partir du vendredi 20 novembre, la commune va éteindre l’éclairage public une partie de la nuit. De 23h30 à 5h30 il n’y aura plus de lampadaire allumé.

La Souterraine rejoint ainsi l'opération "Revoir la nuit", déjà initiée dans de nombreuses communes françaises. La municipalité y voit une mesure écologique, mais aussi un moyen de réduire les dépenses de la commune.

Une économie d'environ 60 000 euros par an

La municipalité estime que l'extinction de l'éclairage public permettra d'économiser environ 60 000 euros par an. Les élus comptent investir cet argent dans d'autres travaux.

Eteindre la lumière la nuit permettra aussi de lutter contre la pollution lumineuse, qui nuit à certaines espèces. Les Sostraniens devraient aussi avoir le plaisir de redécouvrir le ciel étoilé.

La peur d'une hausse de la criminalité

Pour le moment, les Sostraniens sont partagés. Certains sont sensibles aux arguments économiques et écologiques, mais d'autres s'inquiètent d'une éventuelle hausse de la criminalité. Personne n’a oublié les épisodes des voitures brûlées ou dégradées ces derniers mois. Si la ville se retrouve dans le noir la nuit Catherine par exemple a peur que les délinquants en profitent : "On s'est fait voler deux voitures en l'espace de neuf mois, et pourtant à ce moment-là, il y avait l'éclairage. Si on éteint tout, j'ai peur que certains en profitent", glisse cette Sostranienne.

Le maire Etienne Lejeune assure que "les études ne montrent pas de lien entre l'éclairage public et la criminalité". Il propose néanmoins d'éteindre l'éclairage public pendant une période test de six mois. Les citoyens seront consultés avant que la municipalité prenne une décision finale.

Annulation des réunions publiques

Initialement des réunions publiques devaient être organisées avant la mise en place de l'extinction des feux, pour informer les habitants, mais le confinement a obligé la mairie à les annuler.

Il faut savoir que des communes bien plus peuplées que La Souterraine ont déjà fait le choix d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit. En Normandie, Epinal (30 000 habitants) a sauté le pas par exemple.