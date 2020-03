Coronavirus : la SPA de Belfort s'organise pour faire face au confinement

Depuis l’annonce par le gouvernement de la fermeture des locaux accueillant du public, les bénévoles ne peuvent plus se rendre au refuge de Belfort pour promener les 30 chiens pensionnaires. D'habitude, de nombreux volontaires viennent au local pour les sortir. Pour autant, l’association veut rassurer ses volontaires : depuis le début de la semaine, tous sont lâchés dans la cour du refuge 2 à 3 fois par jour. La SPA l’affirme : aucun animal ne reste confiné.

Une affiche a été collée sur la porte du refuge pour annoncer la fermeture au public © Radio France - Thierry Campredon

Des promenades parfois maintenues

Pour les chiens un peu plus gros que les autres, qui ont besoin de se dépenser encore plus, des promenades ont finalement été maintenues. En plus des 6 salariés permanents, des membres du conseil d’administration de la SPA et quelques bénévoles très assidus ont été autorisés à venir en renfort par la responsable. Ils récupèrent un par un les chiens pour éviter tout contact et la promenade reste limitée.

Pour l’heure, les adoptions sont impossibles. Seule exception : les animaux reservés avant l’annonce du confinement peuvent être récupérés sur rendez-vous uniquement. Par ailleurs, les stocks de nourriture sont importants et ne créent aucun inquiétude dans l'association.