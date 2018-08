Besançon, France

Le vieux refuge de Chalezeule devenait vraiment trop vétuste. Après de longues années à chercher un point de chute et plusieurs désillusions, la SPA de Besançon a fini par trouver asile sur la commune de Deluz, au lieu-dit "Les Longeaux du Milieu", le long de l'ex-nationale 83, entre le hameau de La Malmaison et Roulans. Les travaux ont débuté à l'automne 2017 et sont sur le point de s'achever.

Sur un terrain de 1,3 hectares, deux nouveaux bâtiments sont sortis de terre: le chenil et le bâtiment d'accueil. La petite ferme préexistante a été entièrement rénovée, un autre petit bâtiment ancien reste dans son jus, en attente d'une affectation future.

Un nouveau refuge plus grand mais de capacité identique

Le nouveau chenil pourra accueillir 50 pensionnaires, dans des boxes, isolés thermiquement, donnant sur de petites courettes ; "il fera plus chaud en hiver qu'ici à Chalezeule et l'été ce sera l'inverse" précise la présidente de la SPA Françoise Dodane. Tous les matins les chiens seront conduits dans des parcs à l'arrière du bâtiment, 13 parcs de 100 m2 où ils pourront passer la journée à l'air libre. Pour les bénévoles, il y aura moins de déplacements inutiles rajoute Françoise Dodane.

Des boxes confortables pourront accueillir 50 chiens © Radio France - Christophe Mey

Au centre du terrain, le bâtiment d'accueil, avec la réception du public, des locaux pour le personnel (6 permanents), des salles de quarantaine et de soins, des locaux techniques et de stockage.

La "maison des chats", installée en contrebas le long de la route dans la petite ferme rénovée, abritera 3 chatteries d'une capacité d'accueil totale de 50 félins. Ces pièces, équipées de diverses structures, arbres à chats etc, pour que les animaux se sentent à l'aise, communiqueront avec une grande cage extérieure type volière, les chats seront libres d'entrer et de sortir à leur guise.

"Il arrive un moment à force d'empiler les chats ils tombent malades."

Le nouveau refuge de la SPA aura la même capacité d'accueil que l'ancien. "C'est plus simple en terme de réglementation" précise la présidente" et ce n'est pas forcément un regret car le nombre d'abandons de chiens régresse. En revanche le problème est beaucoup sensible pour les chats : "les gens en prennent de plus en plus, ils ne sont pas stérilisés, il y a des petits de mai à septembre, c'est un pur scandale" s'indigne Françoise Dodane. "Lorsqu'il y a une épidémie comme le typhus, il faut vraiment faire attention dit la présidente qui précise que dans le nouveau refuge les nouveaux matériaux comme la résine devraient permettre de limiter ces risques sanitaires.

