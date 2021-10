La S.P.A de Besançon toujours surchargée

Plus de 90 chats et 40 chiens sont actuellement à la SPA de Besançon.

À l'occasion de la journée mondiale des animaux, Emmanuel Macron se rend ce lundi matin à la S.P.A de Gray. Ce refuge a reçu une subvention de 23.000 euros dans le cadre du Plan France relance. Cette somme va servir à des travaux de rénovation. Une bonne nouvelle, mais qui ne résout pas tous les problèmes. Beaucoup de S.P.A, comme celle de Besançon, sont face à une saturation en terme d'accueil. Mais aussi le manque de moyen financier pose un gros problème.

Plus de 90 chats et 46 chiens accueillis à Besançon

La surpopulation est notamment due à la non castration des chats par les municipalités. Dans les textes de lois, les maires sont responsables de la population féline dans les communes. Pour autant, ce dernier n'oblige pas la castration à la charge des maires. "Ce sont nous les associations ou les particuliers qui payons ces frais", déclare, Fabienne Chédeville, Présidente de la S.P.A à Besançon. Selon des chiffres, un chat représente 20.000 animaux sur quatre ans à raison de trois portées par année.

Tous les refuges fonctionnent grâce aux dons et aux legs. La S.P.A de Besançon a reçu par exemple 234.000 euros de legs et 39.948 de dons en 2020. Des sommes importantes sur le papier, mais qui ne couvrent pas tous les frais. "Nous dépensons environ 120.000 euros en frais de vétérinaire par an pour tous nos animaux", avoue Fabienne Chédeville, Présidente de la S.P.A à Besançon. L'année dernière, le refuge n'a reçu que 193 euros de subvention de l'Etat.

Trop de maltraitances envers les chiens.

Le refuge de Besançon compte 46 chiens pour une capacité 49. Beaucoup de ces animaux sont ici parce qu'ils ont été victimes de violences. "Nous avons, ici, un chien qui a grandi dans une cabine de douche. Par le fait, il faisait ses besoins dedans et son maître le punissait à coup de taser", déplore, Fabienne Chédeville. Ces chiens recueillis sont donc traumatisés et ont du mal à être adopté. La solution serait de durcir le ton et d'appliquer réellement les peines selon la présidente de la S.P.A Besançon. "Ce couple a écopé d'une amende de 250 euros, ce n'est pas assez. Il aurait dû être interdit de posséder un animal."

Les peines encourues, pour maltraitance, vont jusqu'à 40.000 euros et 3 ans prison ferme. - Fabienne Chédeville

46 chiens sont actuellement à la S.P.A de Besançon. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Une subvention de 91.073 euros

Après au moins 7 ans d'attente, la S.P.A de Besançon va recevoir une subvention. Elle entre dans le cadre Plan France relance. Cette enveloppe va servir à rénover un bâtiment pour l'accueil des chats, chiots et des chiens convalescents. Le projet coûte environ 105.800 euros donc cette aide couvre environ 80% du coût total. Une fois en service en juin 2022, le bien-être des animaux sera encore plus optimal dans ce centre.