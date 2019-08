La SPA de Bordeaux saturée par les abandons d'animaux

Gironde - France

La SPA de Bordeaux est en état d'alerte. Son refuge de Mérignac étouffe sous l'arrivée d'animaux de compagnie abandonnés par leurs propriétaires avec les départs en vacances. Au total, 213 chiens doivent se partager 200 cages, même chiffre pour les chats avec six petits chalets depuis le week-end du 27/28 juillet. Ce qui complique le quotidien des bénévoles.

L'arrivée de quarante chiens en à peine trois jours

Panière à la main, Astrid vient rapporter une chatte perdue : "Elle était sous une voiture, coincée dans les tuyaux, j'ai mis une heure à l'attraper." Des arrivées comme celle-ci, il y en a eu quarante pour des chiens en à peine trois jours. Des animaux pour la plupart abandonnés par leur maître, faute de temps ou d'organisation.

Quand tu prends un chien, tu l'assumes" - Liza, 22 ans,

Une attitude qui révolte Liza, 22 ans, venue choisir son futur chien : "Quand tu prends un chien, tu l'assumes et je trouve ça inadmissible de voir une SPA blindée." Sur le parking, plusieurs visiteurs partagent cette même incompréhension. "Quand on a un chien on s'organise, on l’emmène en vacances, ou on le confie à quelqu'un pour le garder : la base", lâche Diéderik, 27 ans, devant le refuge.

Des conditions de travail plus difficile pour les bénévoles

Après les animaux, les principaux concernés par la situation sont les bénévoles qui travaillent à la SPA. Passer de un à deux chien par cage rend l'entretien du refuge plus compliqué. "Pour nettoyer, il y a toujours un chien qui est dans vos pattes. Cela pose aussi des problèmes à la gamelle, donc il faut rester au moment du passage de la nourriture et aussi des problèmes d'agressivité avec le stress", énumère Martine Bourgade, présidente de la SPA de Bordeaux.

Le refuge espère revoir certains propriétaires revenir après la fin des vacances. Si ce n'est pas le cas, passé trois semaines, chiens et chats seront alors redonner à un nouveau maître. En France, ce sont 60 000 chiens qui sont abandonnés en moyenne pendant l'été, soit 60% du total des abandons à l'année.