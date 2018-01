Si vous aimez les chiens et les chats et que les litières ne vous rebuttent pas, vous êtes la personne que la SPA de Capbreton recherche ! L'association a cruellement besoin de bénévoles sérieux.

Capbreton, France

Chers meilleurs amis des animaux, ce message est pour vous : la SPA de Capbreton cherche des bénévoles pour s'occuper des chiens et chats recueillis toute l'année par l'association. C'est de plus en plus difficile de trouver des bonnes volontés pour venir aider. Les gens ont tendance à ne pas bien se rendre compte du travail des bénévoles... Car il ne s'agit pas de venir caresser des animaux au magasin prévient Nicolas Klein, le président de la SPA côte sud ouest.

"Être bénévole à la SPA c'est aussi passer son temps à nettoyer les cages"

"Les gens ont tendance à penser que bénévoles chez nous, c'est une partie de plaisir, qu'on va promener les chiens à la plage et caresser les Chats à longueur de temps. C'est une partie de l'activité oui mais seulement une partie. Le reste du temps, il faut nettoyer les salles et les cages pour que les animaux vivent dans de bonnes conditions d'hygiène. Il faut mettre les mains demain comme on dit."

Des bénévoles autonomes et qui connaissent les animaux à faire adopter

Mais surtout ce que Nicolas Klein cherche, ce sont des bénévoles assidus, qui viendront régulièrement et qui mettront aussi le nez dans la paperasse. "Le but de l'association c'est de faire adopter les animaux abandonnés mais pas par n'importe qui. On refuse souvent des adoptants. Il faut donc des bénévoles qui connaissent les animaux, leur profil, qui sauront leur trouver les meilleurs foyers et qui connaîtront nos démarches administratives." Pour devenir bénévole, contactez la SPA de Capbreton au 05.58.41.04.73 ou rendez-vous au refuge de l'avenue de Lartigau, en direction de Labenne à la sortie de Capbreton.