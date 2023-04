La SPA de Carquefou sauve 14 chiens et lance un appel aux dons

La SPA de Carquefou, près de Nantes, lance un appel aux dons via internet. Ces dernières semaines, en urgence, le refuge a recueilli 14 chiens japonais, des akitas et shibas, en très mauvais état. Des chiens qui se trouvaient dans un refuge du pays de Châteaubriant, qui a cessé cette activité depuis et contre lequel une enquête est ouverte.

ⓘ Publicité

"On voyait toutes les côtes"

"On a été alerté par une autre association et, en février, les services de l'État et les gendarmes se sont rendus sur place. Ils ont découvert l'horreur dans l'association. Il y avait vraiment une urgence vitale qu'on intervienne pour récupérer les animaux. Ce sont des races avec plein de poils, mais là en fait, même de loin, on voyait toutes les côtes. Ils étaient bourrés de puces. Ils pouvaient à peine marcher, on était obligé de les porter pour les ramener à leur box tellement ils étaient démusclés", raconte Anne, la responsable du refuge SPA de Carquefou.

Elle raconte aussi ce chien avec une escarre et l'os du col du fémur qui dépassait. Ce chien a dû être opéré. Tous ont eu besoin de soin, il faut aussi les vacciner, les vermifuger. Il y a la nourriture également et ces chiens, à priori, vont passer de longs mois au refuge avant de pouvoir être adoptés. Des frais inattendus pour ce refuge indépendant qui vit seulement des dons et qui en appelle donc à la générosité.

"Il était hors de question de les laisser sur place"

"Ce n'était pas dans le budget de notre association d'accueillir ces chiens-là, mais le cœur a parlé, et il était hors de question de les laisser sur place. On a poussé les murs, créé des box, fait des parcours, mais maintenant, on a besoin du soutien de chacun pour nous aider à financer tout ça. C'est toute une organisation qui s'est mise en place", poursuit Anne.

Le refuge SPA de Carquefou peut accueillir quelque 200 animaux. Une cinquantaine de bénévoles se relaie chaque semaine et l'association compte treize équivalents temps plein.