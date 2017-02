La SPA de Gien lance un SOS : "financièrement, nous n'y arrivons plus"

Le refuge "La Fontaine" à Gien en appelle à votre générosité. Depuis un an déjà, il connaît de grosses difficultés financières et la situation est de plus en plus critique. Il manque 50 000 euros pour boucler l'année. Salariés et bénévoles craignent la disparition de leur SPA.

Dès qu'on entre dans le refuge "La Fontaine" à Gien, les chiens vous accueillent en aboyant. Son balai à la main, Claire, agent animalier, nettoie les enclos. Elle travaille ici depuis six ans et connaît tous les animaux par cœur. "Là, on a une petite chienne, Bella, c'est une Griffon Korthals, décrit Claire. Elle a neuf ans et a dû vivre une bonne partie de sa vie dans un box".

50 000 euros nécessaires pour passer 2017

Autour de Bella, une quarantaine d'autres chiens et une vingtaine de chats sont eux aussi en attente d'une famille. Mais aujourd'hui, la situation financière du refuge est catastrophique. Il manque 50 000 euros pour boucler l'année. La SPA de Gien, créée en 1972, ne vit que de dons, elle ne reçoit aucune subvention. Elle emploie quatre personnes et une quinzaine de bénévoles y travaillent.

"Les frais d'adoption ne couvrent aucunement les frais encourus ici", souligne Nathalie, la présidente de la SPA de Gien. La plupart du temps, le refuge perd de l'argent à chaque adoption. "Un chien coûte 50 euros par mois, en nourriture, en pipette, donc imaginez un chien qui est là depuis deux ans", soupire Nathalie. Son adoption ne rapporte au refuge que 220 à 250 euros.

C'est très dur, on tire la langue... On a dû se séparer d'une salariée l'année dernière, on essaie de ne pas en arriver au même point mais au niveau financier, on n'y arrive plus" - Nathalie, présidente du refuge

La présidente a les larmes aux yeux en évoquant la possible disparition de son refuge. Elle lance aujourd'hui un appel au secours : "il ne faut pas se dire "je ne peux donner qu'un euro, bon bah je ne le fais pas", si tout le monde donnait un euro, ça irait".

La SPA a besoin de dons et de main-d'œuvre

Les dons ne sont pas uniquement financiers. On peut également partager un peu de son temps. "On peut apporter son soutien au refuge en participant aux opérations, explique Nathalie. Et si on est doués comme webmaster ou en administratif, on peut faire plein de choses". La SPA de Gien organise régulièrement des lotos, des opérations "caddies" devant les animaleries.

Les chats du refuge sont installés dans une pièce à part, chauffée et remplie de jouets. © Radio France - Aurore Jarnoux

Pour s'en sortir, le refuge frappe à toutes les portes. Les salariés ont déposé de multiples demandes de subventions. Aurélie, la secrétaire de la SPA, a même envoyé une lettre à Rémi Gaillard, l'humoriste qui s'est enfermé dans une cage à la SPA de Montpellier pour récolter des dons. "Si d'autres personnes nous entendent, y'a pas de souci ! sourit Aurélie. Nous, on est prêts à mettre en place beaucoup de projets."

Nos animaux sont comme nos enfants. Si on était amenés à fermer, ce serait très compliqué pour nous et surtout pour eux"- Aurélie, secrétaire de la SPA de Gien

Pour éviter d'en arriver à la fermeture, le refuge "La Fontaine" a également lancé deux cagnottes sur internet. Vous les retrouvez sur la page Facebook de la SPA de Gien.