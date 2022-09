La SPA de Haute-Vienne lance un cri d'alerte et un ultimatum aux maires

La SPA de la Haute-Vienne s'inquiète pour sa survie et lance un ultimatum aux maires qui utilisent sa fourrière. L'association annonce qu'elle ne prendra plus en charge les animaux qui viennent des communes qui n'ont pas payé la redevance pour ce service. Elles seraient une vingtaine dans ce cas.

Les jours de la SPA de la Haute-Vienne sont-ils comptés ? C'est ce que redoutent les responsables de l'association, en raison d'un déficit qui ne cesse de se creuser dans son activité de fourrière animalière. Elle assure depuis 1987 cette mission de service public et la prestation est normalement financée par les communes qui en bénéficient, par le biais d'une redevance. Problème : selon la SPA certaines communes ne payent pas, d'autres tardent à régler leurs factures et ça pèse lourdement sur les comptes de l'association qui menace d'arrêter la fourrière si ça ne change pas.

160.000 euros de déficit en 2021 et des perspectives alarmantes

L'an dernier le déficit de la fourrière a dépassé les 160.000 euros en Haute-Vienne et pour équilibrer les comptes, la SPA puise régulièrement dans ses économies. Un bas de laine constitué grâce aux dons et legs normalement destinés au refuge. C'est contestable sur le plan financier et ça ne peut plus durer prévient Guy Donnard, le président de la SPA de la Haute-Vienne. Pour lui, il ne faut plus "utiliser le refuge pour compenser les pertes. Il est illogique que ce soit une association à but non lucratif qui paye à la place des mairies."

La situation n'est de toute façon pas tenable, car les réserves s'amenuisent. _"Actuellement elles nous permettent de tenir, mais dans deux ans, si ça continue comme ça ce sera la fin de la fourrière de Limoges !" P_our éviter ça, surtout face à la flambée des prix de l'énergie, mais aussi des croquettes et des médicaments pour les animaux, les responsables de la SPA de la Haute-Vienne estiment qu'il faudrait multiplier par deux la redevance réclamée aux mairies. Elle s'élève actuellement à 65 centimes par habitant.

La fourrière menace de réduire son activité

Guy Donnart annonce aussi une première mesure forte, pour inciter les maires réfractaires à régulariser leur situation. L'association ne prendra plus en charge les animaux qui viennent des communes qui n'ont pas payé leur redevance et ça pourrait aller plus loin. La SPA de Haute-Vienne menace aussi de ne plus assurer la fourrière la nuit, à partir de janvier prochain. L'activité pourrait ensuite se réduire encore, avec des risques de licenciement.

Un coup de pression auquel certaines mairies réagissent en contestant tout retard dans les paiements. C'est le cas de Limoges, qui précise avoir réglé une note de plus de 86.000 euros le 7 septembre dernier pour l'année 2022, un délais habituel selon ses services. D'autres maires, à Nantiat et la Croisille sur Briance par exemple, assument de ne plus payer, car le service assuré par la SPA de la Haute Vienne n'est pas à la hauteur de leurs attentes.

Jean Gérard Didierre, le maire de la Croisille-sur-Briance précise qu'il a changé de prestataire il y a deux ans pour le service de fourrière, suite à un différend avec l'association haut-viennoise, mais aussi à ce qu'il estime être une grosse lacune. "Ils ne veulent pas prendre les chats errants et dans nos campagnes, donc on a changé pour rejoindre la SPA de Chameyrat, en Corrèze." Une association à laquelle il assure d'ailleurs verser une redevance un peu plus élevée, mais pour un service qui le satisfait davantage.