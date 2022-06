La SPA de l'Indre craint les abandons d'animaux pendant les vacances d'été

100.000 animaux abandonnés chaque année en France, dont plus de la moitié pendant l'été. "Pendant les deux années précédentes, il n'y en a quasiment pas eu du fait de la pandémie, mais l'année dernière à partir de juillet, ça a recommencé de plus belle, se désole Michel Clairembault, président de la SPA de l'Indre. On a eu jusqu'à 220 chats dans le refuge en août et septembre".

"Ce sont surtout des abandons de chiens, poursuit-il. Parce que les maîtres adoptent un chien et lorsqu'ils veulent s'absenter ou partir en vacances, quoi faire de l'animal ?". Il raconte alors que certains appellent le refuge ou les abandonnent dans la nature. "Ils nous expliquent qu'ils n'en veulent plus et que si on ne les prend pas, ils le laissent dans la nature", ajoute Michel Clairembault.

Ces animaux errants sont amenés par les policiers, les gendarmes ou bien les agents municipaux. "Pour les chiens, on a suffisamment de places, explique le président de la SPA de l'Indre. On est autorisés par la préfecture à en avoir 200, voire 250. Pour les chats, c'est plus problématique, car la plupart du temps, ils ne sont pas identifiés et souvent porteurs de maladies".