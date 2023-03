La SPA de la Somme est à la recherche d'enquêteurs bénévoles

La SPA est à la recherche de délégués-enquêteurs dans la Somme. Une mission bénévole, pour effectuer des vérifications sur le terrain suite à des signalements. "Ils sont amenés à constater, matérialiser des faits et agir en concertation avec le pôle investigations afin de déceler les mauvais traitements dans le cadre légal", précise la Société Protectrice des Animaux, dans un communiqué.

Les futurs délégués-enquêteurs de la SPA seront soumis à une "procédure de recrutement rigoureuse". Deux entretiens, un dossier de candidature validé par le Conseil d'Administration de la SPA, des formations, mais aussi ensuite une période d'essai, de six mois à un an.

Environ mille délégués-enquêteurs en France

"Nous recherchons pour cette mission des personnes sachant faire preuve de discernement, de maturité et de professionnalisme, qualités indispensables pour gérer des conditions parfois compliquées. Une bonne gestion des émotions et une aisance relationnelle sont également importantes pour cette mission. Le bénévole doit être également être disponible et maîtriser les outils informatiques pour assurer le suivi administratif lié aux enquêtes", peut-on lire sur le site internet de la Société Protectrice des Animaux.

Aujourd'hui, un millier de Français sont délégués-enquêteurs, indique la SPA. "Un engagement sur le long terme est nécessaire." Les personnes intéressées peuvent postuler en suivant ce lien.