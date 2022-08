La SPA de la Mayenne peine à accueillir de nouveaux animaux, faute de places disponibles

La SPA de la Mayenne basé à Laval sous l'eau depuis plus d'un mois maintenant car le nombre d'animaux accueilli actuellement est bien supérieure à la normale. En cause notamment : la grosse saisie des agents de la SPA le 13 juillet 2022 avec 33 chiens en une seule journée mais aussi les nombreux abandons pendant la période estivale, juste avant de partir en vacances. C'est la première fois que le refuge doit gérer une situation comme celle-ci.

123 chiens attendent de trouver une nouvelle famille à la SPA de Laval © Radio France - Valentin Plat

Le 13 juillet 2022, les agents de la SPA de la Mayenne ont vécu une journée record : 33 chiens recueillis, dont une vingtaine sauvés de la misère chez un particulier. Ils vivaient dans un chenil, en plein soleil, sans eau et dans un espace remplis d'excréments. Pas le choix donc de les accueillir au refuge lavallois mais difficile de pousser les murs pour faire de la place. "Clairement, c'est une journée qui nous a mis dedans", déplore Manon, secrétaire à la SPA de la Mayenne. "On a aussi des abandons réguliers, pour des motifs de vacances estivales, et avec un manque de place, on est contraint de refuser certains abandons où les motifs sont financiers par exemple", poursuit Manon.

Les adoptions prennent du temps car elle demande beaucoup de pédagogie afin de ne pas avoir des retours quelques semaines plus tard © Radio France - Valentin Plat

Actuellement, 128 chiens attendent de trouver une nouvelle famille. Ajoutez à cela les 77 chats à charge pour l'association. Forcement, le budget de l'association en prend un coup, surtout que les adoptions prennent du temps car elle demande beaucoup de pédagogie. "On essaie d'expliquer aux gens que l'animal a un passé, qu'il y a un temps d'adaptation. En général ça se passe bien, mais on a aussi quelques retours", se désole la secrétaire de la SPA de la Mayenne, en charge notamment de la communication.

Une quarantaine de chats attendent aussi d'avoir une nouvelle famille © Radio France - Valentin Plat

La SPA de la Mayenne se veut rassurante : depuis le début de la semaine, le nombre d'adoption est en hausse. Une bonne nouvelle sachant qu'une autre grosse saisie est prévue dans les prochains jours.