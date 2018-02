Luynes, France

Une vingtaine de signalement de maltraitance animale en deux mois. C'est ce qu'a reçu la SPA de Luynes depuis le 1er janvier 2018. C'est un chiffre énorme. Mais ce chiffre correspond bien à la tendance nationale. En 2017, il y a eu une augmentation de 36 % du nombre de signalements de maltraitance animale en France. "Ce sont des gens, souvent les voisins des propriétaires des animaux qui nous appellent pour nous faire part d'une maltraitance sur un chien, un chat ou même un cheval.", explique Yohan Rayé, chef d'équipe au refuge de Luynes.

De la négligence, parfois même de la violence physique

Lorsqu'on leur signal un comportement inapproprié sur un animal, la SPA ouvre une enquête et peut rentrer en contact avec le propriétaire. Si celui l'accepte (ce qui est souvent le cas), le refuge prend en charge l'animal jusqu'à lui trouver un nouveau propriétaire qui pourra mieux s'occuper de lui.

Le refuge a donc récupéré de nombreux animaux ces derniers mois. Certains sont arrivés très amaigris, du fait de la négligence de leurs anciens propriétaires. D'autres sont arrivés avec la peur des humains, habitués de se faire battre à coup de bâton.

Une bonne nouvelle pour les animaux ?

Malgré la dureté des maltraitances faites aux animaux, cette augmentation du nombre de signalements ne s'explique pas par le fait que les propriétaires d'animaux maltraitent de plus en plus leurs animaux. Pour Yohan, il faut être plus optimiste : "Cela s'explique surtout par le fait qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience dans la société. Avant, on tournait les yeux face à ces violences. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas."

Au refuge de Luynes, il y a actuellement 23 chats et 80 chiens disponibles à l'adoption.