La SPA de Marseille Provence est débordée par les abandons d'animaux

C'est un phénomène toujours et même de plus en plus récurrent : les abandons d'animaux de compagnie. Face à la recrudescence des abandons, le gouvernement a donc décidé d'agir. Le ministre de l'Agriculture a présenté un plan d'action ce mercredi 21 juillet destiné à aider les refuges à faire face. Les abandons ont augmenté de 14% au mois de juin par rapport à juin 2019.

La SPA de Marseille est à 80% de remplissage au mois de juillet

Pour soulager les 800 refuges de France, en forte tension, l'Etat va donc débloquer 20 millions d'euros pour agrandir ces lieux d'accueil. La SPA de Marseille Provence accueille 200 chiens, 400 chats, 80 animaux tels que des furets, souris et serpents et une quarantaine d'animaux de ferme. Sauf qu'en cette fin de mois de juillet, la SPA de Marseille-Provence est déjà saturée. L'été est loin d’être terminé et la SPA de Marseille Provence est déjà à 80% de remplissage.

Xavier Bonnard, le responsable du refuge ne sait plus comment faire face à tous ces abandons : "On sait que l'été c'est la pire période et il reste un mois et demi à tenir. C'est vrai qu'on a toujours peur des gens qui font des achats compulsifs sur des coups de tête et qui par la suite se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts à poursuivre l'aventure avec ce chien ou ce chat et ils déposent l'animal à la spa sans aucun remords. Les gens les abandonnent dans la rue et c'est quelque chose de récurrent." Pour ce responsable de refuge il faudrait tout simplement renforcer les sanctions contre l'abandon des animaux pour éviter cette situation catastrophique.

"Il faut faire comme en Belgique, votre chien a une puce qui est reliée à la carte d'identité du propriétaire pour qu'on le retrouve." Xavier Bonnard, responsable de SPA Marseille Provence

Des abandons encore plus fréquents depuis le déconfinement

Parmi les chiens abandonnés on retrouve Kellogs, un labrador laissé à la SPA en janvier. Pour le responsable du refuge Xavier Bonnard, ces animaux sont régulièrement déposés à la SPA ou même lâchés sauvagement dans la rue : "Vous voyez un chien comme ça, abandonné, _il ne comprend pas pourquoi on l'a emmené dans un box de six mètres carré alors qu'il avait un jardin ou un canapé_. Il se retrouve là avec 200 chiens qui aboient et crient la misère. On a des chatons qui rentrent par dizaines et on doit avoir 200 chatons derrière. Le travail est conséquent pour un refuge comme le nôtre."

Alors ce refuge marseillais compte sur les adoptions pour sauver ces animaux. Ça fait des années qu'elle y pense, Marine, une Marseillaise vient d'adopter Tulipe, un chat de quatre ans "J'attendais d'avoir un environnement agréable pour une adoption. Souvent les chatons sont privilégiés alors j'ai fait ce choix d'adopter un chat adulte. De toute façon entre un chaton ou un chat adulte il n'y a pas de meilleure adoption. J'ai eu un petit coup de cœur et on part pour un moment ensemble."

Avant de partir avec son chat, Marine a donc signé un contrat d'adoption qui lui interdit de vendre ou de faire adopter Tulipe. Pour éviter les abandons, le gouvernement a décidé de renforcer les sanctions, elles passeront ainsi de deux à trois ans de prison. Une campagne de sensibilisation va être mise en place avec des affiches sur les aires d'autoroutes car sur 100.000 abandons, 60.000 ont lieu pendant l'été sur ces aires d'autoroutes. Les autorités vont également obliger toute personne voulant adopter un animal à prendre connaissance d'une charte. Ce document rappellera qu'un animal nécessite du temps et de l'argent, qu'il faut s'occuper des soins, de l'identification et des vaccins.

De nombreux chats sont abandonnés ou déposés à la SPA de Marseille Provence © Radio France - Romane Porcon

Les chats font partie des animaux les plus abandonnés depuis le déconfinement © Radio France - Romane Porcon