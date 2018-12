La SPA de Marseille publie les motifs des abandons de chiens et chats

Marseille, France

C'est une idée inédite pour sensibiliser l'opinion sur les abandons d'animaux. La SPA de Marseille publie sur sa page Facebook une liste des motifs donnés par ceux et celles qui viennent abandonner leur chien ou leur chat. "Le plus grave c'est que tout est vrai, explique Xavier Bonnard, le président de la SPA de Marseille. On aurait préféré devoir inventer ces excuses. Comme par exemple : "Il est trop vieux mais on va garder sa laisse. Mais vous avez des chiots ?"

L'été dernier, le refuge de la Valentine a enregistré une hausse de 10 % des abandons. Pres d'un millier d'animaux sont hébergés à la SPA de Marseille, la plus important de France après Paris.

Pas question de les euthanasier

Quand un particulier s'adresse à la SPA pour abandonner son animal, il doit verser 150 euros au titre des frais médicaux. Ça ne dissuade pas souvent les propriétaires. "On ne pourrait ne pas les accepter, reconnait Xavier Bonnard. Mais ils vont aller ou ? Ils vont se retrouver sur une aire de repos, attachés à un grillage ou à notre refuge. Ce n'est pas le but".

À Marseille, la SPA refuse d'euthanasier les animaux. Chaque année, 100.000 animaux sont abandonnés en France, près de 300 par jour. En France, l'abandon d'un animal domestique est assimilable à un acte de cruauté passible de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende (article 521-1 du code pénal).

Le Top 10 des mauvaises excuses données lors des abandons d'animaux à la SPA de Marseille :

"Je le trouve moche."

"Je le ramène car il louche. J'ai peur qu'il soit aveugle."

"Il a peur de l'orage."

"Il ne sert à rien."

"C'est un "obsédé du cul"."

"Il pète et je n'ai qu'une fenêtre pour aérer."

"Il a neuf ans. Ça vit onze ans, donc vous pouvez l'euthanasier."

"Il éclabousse quand il boit dans sa gamelle."

"Elle est sourde et aveugle. Alors qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?"

"Mon nouveau compagnon ne l'aime pas."

Murphy, un berger belge de 3 ans, parmi les 300 chiens à adopter à la SPA de Marseille © Radio France - David Aussillou