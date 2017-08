La SPA de Marseille submergée par les abandons d'animaux cet été

Comme chaque été, les refuges sont débordés par les abandons d'animaux. A la SPA de Marseille, il peut y avoir jusqu'à 40 abandons par jours.

C'est l'un des fléaux de l'été. Chaque année, durant la période estivale, les refuges pour animaux font face à un véritable pic d'abandons. A la SPA de Marseille, la place commence à manquer : "on jongle comme on peut entre les cages, explique Laurent Oddos, salarié de l'association, mais c'est vrai que la situation devient critique".

Plus de 200 abandons depuis le début des vacances

Le problème est connu de tous à la SPA. Certains propriétaires préfèrent se débarrasser de leurs animaux plutôt que de trouver un mode de garde lorsqu'ils partent en vacances. A l'accueil de l'association, Magalie confirme :

Ils nous appellent pour savoir si on fait des gardes. On leur répond que non. Et à ce moment-là, ils nous répondent qu'ils vont nous laisser leur animal pour toute la vie. (Magalie, chargée d'accueil à la SPA de Marseille)

Résultat : plus de 200 abandons de chiens et de chats ont été enregistrés à la SPA de Marseille depuis le début du mois de juillet. Cela fait environ 7 abandons par jour. "Il y a des jours, on ne va avoir aucun animal à récupérer, mais d'autres journées sont vraiment infernales, le 29 juillet dernier, on a eu un pic avec 43 abandons, on n'était complètement dépités", confie Xavier Bonnard, le président de la SPA de Marseille.

"Ils nous attachent les chiens au portail"

Selon Xavier Bonnard, il n'y a pas de "profil-type" des personnes qui abandonnent. "Ce sont des riches, des pauvres, des avocats ou des ouvriers, toutes les catégories sociales sont concernées". En revanche, il y a bien plusieurs types d'abandons poursuit le président de l'association :

Il y a ceux qui sont en pleurent, que l'on voit désespérés, obligés de laisser leur animal pour de vraies raisons. Et puis il y a ceux qui mentent, qui racontent de fausses histoires, et on est obligé de faire semblant de les croire, sinon, ils nous attachent les chiens au portail. (Xavier Bonnard, président de la SPA de Marseille).

Malgré la prévention, le nombres d'abandons progresse

Ce qui inquiète aussi les membres de l'association, c'est que malgré les spots de publicité et la prévention dans les écoles, le nombre d'abandons progresse. Xavier Bonnard s'énerve : "on a l'impression que les gens ne comprennent pas le mal qu'ils font. Pourtant, je peux vous dire que lorsqu'on voit le regard d'un chien qui comprend qu'il est abandonné, on voit bien de la souffrance dans ses yeux".

"Lorsqu'on voit le regard d'un chien qui comprend qu'il est abandonné, on voit bien de la souffrance dans ses yeux". Xavier Bonnard, prsident de la SPA de Marseille. © Radio France - Claire-Lise Macé

C'est pour cela que la SPA réclame une loi pour pénaliser l'abandon d'animaux. "Il faudrait un fichier avec tous les propriétaires d'animaux et leur infliger des amendes en cas d'abandon, explique Laurent Oddos, peut-être qu'en touchant au porte-monnaie, ils finiront par comprendre que c'est mal ce qu'ils font".