La SPA de Nîmes débordée après un nombre record d'abandons

La situation est particulièrement tendue à la SPA de Nîmes en ce moment. Avec 70 chiens et 150 chats, le refuge de la route de Sauve affiche plus que complet et les bénévoles ne cachent pas leur tristesse face à un nombre d'abandons record ces dernières semaines. Ce dimanche, à l'occasion d'une journée portes ouvertes, ils ont essayé de sensibiliser les visiteurs à l'importance d'adopter un animal à condition, bien entendu, d'être certain de bien pouvoir s'en occuper.

Une telle situation, c'est du jamais vu pour Emeline, l'une des bénévoles de la SPA de Nîmes : "ça fait 10 ans que je suis ici, et un mois de septembre comme celui-ci je n'en avais jamais vu. C'est l'horreur".

Caroline Pelfrène, vice présidente de la SPA de Nîmes : "Il y a urgence, il y a énormément d'abandons. Très peu d'adoptions, et beaucoup de saisies pour des cas de maltraitance".

"On est complet. On est même obligé de doubler les chiens dans les enclos." Caroline Pelfrène, vice présidente de la SPA de Nîmes

La SPA de Nîmes cherche plus que jamais des familles d'accueil et des bénévoles.