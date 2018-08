La SPA est pleine à craquer depuis plusieurs semaines. Les 40 box destinés à accueillir temporairement les chiens sont complets, et les animaux retrouvés abandonnés sont obligés de rester plus longtemps à la fourrière municipale. Les adoptions ne sont pas suffisantes.

Saint-Étienne, France

La Société de Protection des Animaux (SPA) de Saint-Etienne tire la sonnette d'alarme. Depuis quelques semaines, la situation au refuge n'est pas normale. Pierre Porterat est le président de la SPA : "On a beaucoup d'abandon pour diverses raisons, des séparations, des déménagements, les vacances ou les gens viennent et racontent n'importe quoi, mais on n'a réellement plus de places."

La SPA s'occupe des chiens et des chats retrouvés par la fourrière municipale ou la police municipale. Les bénévoles se chargent souvent de les soigner et de les stériliser. Généralement, ils s'occupent de l'éducation des animaux, qui refusent tout contact avec les êtres humains. Des situations pas toujours facile à gérer et qui ont un coût : sur l'année, la SPA a besoin de presque 400 000 euros par an.

Plus 15 % d'abandons

Cet été, il y a environ une cinquantaine de chats et presque 80 chiens dans les 40 boxs qui leur sont réservés. Le refuge est plein à ras-bord. Les bénévoles de la SPA ont été confronté à une image qui avait disparue depuis quelques temps, celle des chiens attachés à un arbre. "ça ne dérange pas les gens de recommencer, c'est des maltraitances de toute façon, attacher son chien à un arbre et le laisser comme ça, je voudrais bien que celui qui a fait ça, on l'attache aussi à un arbre pendant 24 heures, sans eau et sans manger, je pense qu'il deviendrait agressif aussi", déplore le président du refuge. Plusieurs chiens ont été retrouvé attachés pendant l'été dans Saint-Etienne : un chien de race Yorkshire au pied d'une résidence, un chien de races malinois et des chiots. "Maintenant on a de tout, même des chiens de races. Les gens les achètent sans réfléchir avant".

La SPA enregistre une hausse des abandons de presque 15% cette année, contre très peu d'adoptions. Pierre Porterat est exaspéré : "Je suis en colère parce que ça dure depuis un petit moment déjà, il n'y a pas que l'été et ça c'est de la faute des gens qui prennent des animaux sans réfléchir et ce n'est pas normal. Plus on fait de campagnes, moins on l'impression que ça marche, on tape dans un mur".